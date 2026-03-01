Una media maratón de triple récord en Siero: 350 corredores en una prueba que gana deportistas cada año

La afición al atletismo y las carreras está al alza, y en Pola de Siero se batieron este domingo varios récords en una de sus carreras más clásicas: la media maratón. En primer lugar, de participación, con 350 inscritos, la cifra más alta de la prueba.

Y en segundo lugar, de tiempos, tanto en categoría masculina y femenina: los vencedores pulverizaron ampliamente las marcas establecidas previamente, en una mañana de sol y buena temperatura para cubrir la distancia entre Pola de Siero y la capital de Sariego, Vega, con vuelta a la villa polesa.

Un total de 21 kilómetros que siempre gozan de muy buena acogida entre los deportistas y que no deja de crecer en participantes en los últimos años, con la previsión incluso de que en próximas citas se vuelvan a batir marcas de apuntados a esta cita deportiva.

La salida de la prueba / Luján Palacios

Fue una mañana intensa y sobre todo, rápida. Tanto, que el tiempo récord vigente hasta ahora en categoría masculina fue rebajado en tres minutos. El corredor Alejandro Onís, del club Oriente Atletismo, dejó el nuevo récord de la carrera en un tiempo de 1:07: 08. Marco García, de La Cerezal Team, ocupó el segundo cajón del podio con una marca de 1:09:48, mientras que David Fernández, del Triastur, entró tercero con un tiempo de 1:10:34.

"Sabía que estaba en un buen estado de forma, venía a intentar ganar y hacer el récord", reconocía Onís tras entrar victorioso en meta la primera vez que disputaba esta carrera. Un logro con el que está "muy contento, aunque es verdad que al final venía regulando un poco para hacer un rodaje cómodo", apuntaba.

Poseedor del récord de Asturias en esta distancia hasta la semana pasada, el triunfo en la Pola le ha servido para resarcirse, en una carrera que "me pintaron como dura, pero se puede correr mucho y hacer una buena marca", asegura.

Fue desde el principio una prueba disputada, en la que el segundo y tercer clasificado "salieron tirando ya desde el principio, pero pude poner mi ritmo más o menos desde el kilómetro 3 y hasta la meta", señalaba el ganador, antes de resaltar la dificultad de afrontar los muchos repechos con que cuenta en recorrido. "Vas acumulando desnivel y ala vuelta la cuesta de las piscinas rompe las piernas; las bajadas tampoco son fáciles y cargan mucho", relataba con el próximo Campeonato de España de 5 kilómetros en ruta como siguiente objetivo, además de intentar bajar el récord de Asturias en 10 kilómetros en la prueba que se disputará próximamente en Laredo.

También hubo récord en categoría femenina, batido por la independiente Nadine López con un tiempo de 1:24:50. "No me lo esperaba", reconocía sorprendida tras rebasar la línea de meta, pero "venía en buena forma". Conocía la carrera, que disputó ya el año pasado, una media maratón "muy bonita, con subidas y bajadas" que le ha dado una buena alegría con la vista puesta en la 10k de Gijón la semana que viene.

Junto a ella se subieron al podio Carmen Mantilla y Carmen García-Riaño, segunda y tercera respectivamente en una carrera que año tras año gana seguidores.