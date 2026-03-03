El Principado adjudica en más de 400.000 euros las obras del esperado dragado del puerto de Candás: "Nos hace mucha falta", celebran los pescadores

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias invertirá 410.338 euros en el dragado de las dársenas interior y exterior del puerto de Candás. Los trabajos ya han sido adjudicados y tienen un plazo de ejecución estimado en cuatro meses. Es una de las actuaciones más esperadas y reivindicadas en los últimos años en el muelle candasín.

"Nos hace mucha falta porque llevamos años que no paramos de dar en bajo con los barcos, tenemos que estar controlando las mareas para poder entrar y salir del puerto al estar todo lleno de arena", afirma el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Candás, José Ángel Gutiérrez.

El proyecto será acometido por la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S. L. e implicará la retirada de unos 20.000 metros cúbicos de sedimentos, principalmente arenas finas, acumulados en la dársena. Una actuación que se suma a los pequeños dragados realizados en los últimos tiempos ante el grave estado del muelle candasín, donde se creó un pasillo para la entrada y salida de las embarcaciones. "Fue un poco para mejorar la situación, pero se necesitaba un dragado total. Esta inversión es clave para todos, desde las lanchas deportivas a los pesqueros", señala Gutiérrez.

En el caso del área interior donde se ubican los atraques de las embarcaciones deportivas, las reducidas dimensiones de la zona y de la bocana de entrada obligarán a realizar parte de los trabajos de extracción de materiales desde tierra y no mediante una draga. Para ello, en un primer momento, habrá que retirar las plataformas flotantes donde atracan las lanchas deportivas, conocidas como "fingers", para su posterior colocación una vez finalizados los trabajos.

El dragado de Candás se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento que el Principado lleva a cabo en los 24 puertos de titularidad autonómica y que cuenta con un presupuesto de 8,46 millones en los presupuestos de 2026.

La Cofradia de Pescadores de Candás espera que la intervención sirva para poner punto y final a la problemática entrada y salida de barcos de la localidad. Desde hace años, los pescadores esperar en alta mar hasta tener las condiciones aptas para acceder al muelle, incluso en días de temporal, así como para garantizar los amarres. "Ganaremos seguridad", concluye el patrón mayor.