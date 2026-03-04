Mercedes García Junquera recibe este viernes el título de "Mujer del año" de Carreño

El Ayuntamiento de Carreño celebrará este viernes, en el teatro Prendes de Candás, el acto institucional de reconocimiento a la "Mujer del año". En esta edición, el homenaje será para Mercedes García Junquera, presidenta de la asociación vecinal de Perlora, por su "trayectoria y su valiosa aportación a nuestra comunidad".

El día 8, a las diez y media de la mañana, se llevará a cabo la lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento a cargo de integrantes de las asociaciones "Tiempo propio", "Les Ayalgues" y "Nosotras".

A continuación, el Ayuntamiento de Carreño pondrá a disposición un bus para asistir y apoyar la manifestación unitaria de Villaviciosa.

La salida del autobus para Villaviciosa será a las 11.00 horas, la manifestación está convocada para las 12.30 y el regreso se prevé para las 14.30 horas.