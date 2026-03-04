Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Mercedes García Junquera recibe este viernes el título de "Mujer del año" de Carreño

El Ayuntamiento fleta un autobús para asistir a la manifestación del domingo en Villaviciosa

El cartel del evento

El cartel del evento

J. A. O.

candás (Carreño)

El Ayuntamiento de Carreño celebrará este viernes, en el teatro Prendes de Candás, el acto institucional de reconocimiento a la "Mujer del año". En esta edición, el homenaje será para Mercedes García Junquera, presidenta de la asociación vecinal de Perlora, por su "trayectoria y su valiosa aportación a nuestra comunidad".

El día 8, a las diez y media de la mañana, se llevará a cabo la lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento a cargo de integrantes de las asociaciones "Tiempo propio", "Les Ayalgues" y "Nosotras".

A continuación, el Ayuntamiento de Carreño pondrá a disposición un bus para asistir y apoyar la manifestación unitaria de Villaviciosa.

Noticias relacionadas

La salida del autobus para Villaviciosa será a las 11.00 horas, la manifestación está convocada para las 12.30 y el regreso se prevé para las 14.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  3. Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
  4. El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
  5. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  6. Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
  7. Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional
  8. Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender

Mercedes García Junquera recibe este viernes el título de "Mujer del año" de Carreño

Mercedes García Junquera recibe este viernes el título de "Mujer del año" de Carreño

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: es una ganga

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata del mercado: es una ganga

Decidir por los demás reduce la confianza y fomenta la aversión a la responsabilidad

Decidir por los demás reduce la confianza y fomenta la aversión a la responsabilidad

Los estibadores llevan su lucha a la Junta General del Principado

Los estibadores llevan su lucha a la Junta General del Principado

El PP acusa a Barbón de "pasar el marrón a los alcaldes" con la dependencia: "Pues sus regidores poco le obedecen", responde el Presidente a Queipo

Un tronco lleno de shiitake, el premio para los participantes en el taller sobre el cultivo de estas setas en Grado

Un tronco lleno de shiitake, el premio para los participantes en el taller sobre el cultivo de estas setas en Grado

Alarma en Ribadesella: una fuga de gas obliga a desalojar una vivienda, a desviar el tráfico y a mantener a los vecinos en las casas

Alarma en Ribadesella: una fuga de gas obliga a desalojar una vivienda, a desviar el tráfico y a mantener a los vecinos en las casas
Tracking Pixel Contents