Mercedes García Junquera recibe este viernes el título de "Mujer del año" de Carreño
El Ayuntamiento fleta un autobús para asistir a la manifestación del domingo en Villaviciosa
J. A. O.
El Ayuntamiento de Carreño celebrará este viernes, en el teatro Prendes de Candás, el acto institucional de reconocimiento a la "Mujer del año". En esta edición, el homenaje será para Mercedes García Junquera, presidenta de la asociación vecinal de Perlora, por su "trayectoria y su valiosa aportación a nuestra comunidad".
El día 8, a las diez y media de la mañana, se llevará a cabo la lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento a cargo de integrantes de las asociaciones "Tiempo propio", "Les Ayalgues" y "Nosotras".
A continuación, el Ayuntamiento de Carreño pondrá a disposición un bus para asistir y apoyar la manifestación unitaria de Villaviciosa.
La salida del autobus para Villaviciosa será a las 11.00 horas, la manifestación está convocada para las 12.30 y el regreso se prevé para las 14.30 horas.
