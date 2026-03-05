La Consejería de Movilidad finaliza la reforma del acceso a Infiesta, en Teverga, tras solucionar hundimientos en el vial
La obra, con una inversión de casi 50.000 euros, incluye un muro de hormigón para evitar el desplazamiento del terreno
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado la reforma del acceso a Infiesta, en Teverga. "Se trata de una demanda del Ayuntamiento, y hemos reparado y dado solución a unos hundimientos provocados por el desplazamiento de un terraplén en un vial que daba acceso a este pueblo", explicó este jueves el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, que visitó el resultado de la obra junto al alcalde, Adrián Gayo, y al concejal Luis Díaz.
Los trabajos han supuesto una inversión de 49.980 euros y han consistido en la construcción de dos estructuras: un muro de hormigón armado e hincado, de 1,5 metros de altura, 80 centímetros de espesor y 24 metros de longitud, en el tramo que presentaba una mayor afectación, y un zuncho hincado de 20 metros de largo y 80 centímetros de altura. También se ha renovado el firme con la extensión de una capa de rodadura.
La mejora de este vial se enmarca en las obras que el Gobierno de Asturias impulsa en colaboración con los concejos de menos de 20.000 habitantes, como parte de su compromiso con el mantenimiento y conservación de las infraestructuras municipales, explicó Olmo. "Están enmarcadas en una colaboración continúa y más en concreto en obras para los ayuntamientos de Asturias", añadió.
