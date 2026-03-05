Noreña celebra la XIV edición de las Jornadas de los Pinchos este fin de semana

Jornadas de los Pinchos en Noreña, que celebra este fin de semana la décimo cuarta edición de este evento. Son catorce establecimientos los que participan en esta cita gastronómica que se desarrolla desde este viernes hasta el domingo, con propuestas en cada uno de ellos a un precio de 3,50 euros.

Los distintos bocados estarán disponibles en unos horarios determinados según el día. Así, este viernes lo estarán de 20.00 a 23.00 horas. El sábado, de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23:00 horas y, por último, el domingo, de 13.00 a 16.00 horas.

La actividad está organizada por Hostelería de Noreña con la colaboración del Ayuntamiento de Noreña y otras entidades.