El Mago Nacho llenará de ilusión el Teatro Filarmónica, el próximo sábado 14

El próximo 14 de marzo a las 18:00 horas, el Teatro Filarmónica de Oviedo se llenará de ilusión, asombro y carcajadas con la llegada de "Abracadabra: The Magic Show", el espectáculo del ilusionista asturiano Mago Nacho. Con 24 años de trayectoria sobre los escenarios, el artista de Pola de Siero volverá a demostrar por qué se ha consolidado como uno de los referentes de la magia escénica en nuestro país.

El Mago Nacho ofrece una experiencia teatral pensada para emocionar y sorprender a públicos de todas las edades. "Abracadabra" es un espectáculo familiar en el sentido más amplio de la palabra, La función avanza con un ritmo dinámico, combinando pequeñas y grandes ilusiones. Cartas imposibles, apariciones sorprendentes y momentos de mentalismo se entrelazan con constantes guiños de humor y participación.

El Mago Nacho construye un universo propio sobre el escenario, con una estética cuidada y un estilo reconocible que bebe de referentes, como Juan Tamariz y Pepe Carrol, a quienes rinde homenaje con sutiles referencias. La magia comenzó para él como un juego en la infancia, se convirtió en hobby en la adolescencia y terminó transformándose en profesión. No hay improvisación descuidada ni artificio vacío, Uno de los elementos diferenciadores del espectáculo es la música. El propio Mago Nacho compone y graba las piezas que acompañan sus números, dotando al show de una identidad sonora propia. El público aún está a tiempo de adquirir las entradas que quedan disponibles, para un show inolvidable.