El Mago Nacho llenará de ilusión el Teatro Filarmónica, el próximo sábado 14
"Abracadabra" es un espectáculo familiar en el sentido más amplio de la palabra, La función avanza con un ritmo dinámico, combinando pequeñas y grandes ilusiones
R. S.
El próximo 14 de marzo a las 18:00 horas, el Teatro Filarmónica de Oviedo se llenará de ilusión, asombro y carcajadas con la llegada de "Abracadabra: The Magic Show", el espectáculo del ilusionista asturiano Mago Nacho. Con 24 años de trayectoria sobre los escenarios, el artista de Pola de Siero volverá a demostrar por qué se ha consolidado como uno de los referentes de la magia escénica en nuestro país.
El Mago Nacho ofrece una experiencia teatral pensada para emocionar y sorprender a públicos de todas las edades. "Abracadabra" es un espectáculo familiar en el sentido más amplio de la palabra, La función avanza con un ritmo dinámico, combinando pequeñas y grandes ilusiones. Cartas imposibles, apariciones sorprendentes y momentos de mentalismo se entrelazan con constantes guiños de humor y participación.
El Mago Nacho construye un universo propio sobre el escenario, con una estética cuidada y un estilo reconocible que bebe de referentes, como Juan Tamariz y Pepe Carrol, a quienes rinde homenaje con sutiles referencias. La magia comenzó para él como un juego en la infancia, se convirtió en hobby en la adolescencia y terminó transformándose en profesión. No hay improvisación descuidada ni artificio vacío, Uno de los elementos diferenciadores del espectáculo es la música. El propio Mago Nacho compone y graba las piezas que acompañan sus números, dotando al show de una identidad sonora propia. El público aún está a tiempo de adquirir las entradas que quedan disponibles, para un show inolvidable.
