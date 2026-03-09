Quirós aprueba sus presupuestos, que ascienden a 2,2 millones y que crecen un 12 por ciento

El Ayuntamiento de Quirós aprobó en pleno extraordinario un presupuesto municipal de 2.276.956 de euros, con los votos a favor del grupo de gobierno, de IU, la abstención de los dos concejales de PSOE y el voto en contra de la edil del PP. El incremento de las cuentas para este año es de un 12 por ciento respecto a las de 2025.

El pleno comenzó con las disculpas del regidor quirosano, Rodrigo Suárez, por la tardanza en enviar la documentación a los demás grupos políticos. Las críticas de las formaciones de la oposición abundaron en la imposibilidad de estudiarla toda con tan poco tiempo y en la nula participación que tuvieron en su elaboración.

Los gastos para este año 2026 alcanzan los 2.239.032 euros, de los que la mayor partida se la llevan los corrientes de bienes y equipos, con 1,1 millones de euros y lo asignado a pagos de personal son 983.000 euros. Varias asociaciones como el grupo de gaitas, la de mayores Peña de Alba, la AMPA del colegio público Virgen de Alba, la escudería Quirós Competición o la Real Asociación asturiana de pesca se llevan subvenciones que suman 20.000 euros en su conjunto.

En cuanto a los ingresos, que ascienden a 2.276.956 euros, se distribuyen en varias partidas en las que la mayor es la de transferencias corrientes, que se lleva 1,4 millones de euros mientras que los impuestos directos, indirectos, tasas o precios públicos llegan a 640.000 euros. La diferencia entre gastos e ingresos da un saldo positivo de 37.000 euros.

Las obras más importantes que se ejecutarán esta anualidad son dos que entran dentro del Plan de sostenibilidad turística: la mejora de la eficiencia energética del Museo Etnográfico (208.000 euros ) y las actuaciones sobre el Camín de las Reliquias, con el acondicionamiento de la pista de Ventana y la pista de Busañe a Cualmayor (196.000 euros), que permitirá la conexión con la parroquia de Pedroveya. Además, se hizo una previsión de medio millón de euros dentro del presupuesto para dos talleres de empleo, uno de formación en trabajos de desbroce y otro sociosanitario.