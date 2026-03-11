Florencio Friera Suárez, cronista oficial del concejo fallecido el pasado año, dará nombre a la Casa de Cultura de Sariego

El concejo de Sariego celebra una nueva edición de su Semana Cultural, cuyo programa que combina literatura, cine, teatro, actividades formativas y propuestas divulgativas dirigidas tanto al público adulto como al escolar. El acto institucional más destacado tendrá lugar el próximo miércoles 18. A las 20.00 horas se celebrará el acto de asignación de nombre a la Casa de Cultura de Vega de Sariego, que pasará a denominarse Casa de Cultura Florencio Friera Suárez, en homenaje al que fuera cronista oficial del concejo y en reconocimiento a su labor de investigación, defensa de la historia local y compromiso con el patrimonio cultural de Sariego.

Fallecido el 9 de julio de 2025, Friera Suárez fue catedrático, historiador, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y de la Real Academia de la Historial así como un profundo enamorado de Sariego, donde nació en 1945 y al que dedica dos de sus libros. Se trata de "Patrimonio histórico y cultural del concejo de Sariego", publicado en 2001, y "La Guerra Civil en Sariego", de 2011. Además, escribió la guía de Sariego de la colección "Asturias concejo a concejo", publicada por el Ridea.

La programación de la Semana Cultural se inició con la presentación del libro "Caza a los terroristas del 11-M", del comisario principal Rafael Gómez Menor, residente en Sariego. El autor dirigió en 2004 investigaciones clave relacionadas con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que condujeron hasta la finca de Morata de Tajuña y al piso de Leganés. En la obra detalla aspectos inéditos de la operación y su experiencia en la lucha contra el terrorismo islamista. A partir de ahí, este viernes, día 13, a las 19.30 horas y en la Casa de Cultura, se proyectará el cortometraje "Una mujer que conocí llamada Yudita", dirigido por Rodrigo Agüeria. La programación continuará el sábado con un taller de fotografía en la finca Yeguada Maeza, que comenzará a las 11.00 horas y que será impartido por el fotógrafo Pedro Domínguez Carazo.

El lunes 16 de marzo se celebrará la actividad del programa "Abrazarte", centrado en combatir la soledad no deseada. En este marco se representará la obra teatral "En Sariego, donde reina el buen humor". Será las 19.30 horas en el gimnasio del colegio Salvador Vega Berros.

El martes 17 será una jornada con doble actividad. Por la mañana, el alumnado de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria del colegio Salvador Vega Berros participará en una jornada tecnológica en el telecentro, donde aprenderá programación informática mediante el uso de drones DJI Tello Talent. Por la tarde, a las 16.00 horas, el bar de las piscinas de Vega acogerá un taller de cocina impartido por Samby Adaro.

Ofrenda

Las actividades continuarán el viernes 20, con una visita al Jardín Botánico Atlántico de Gijón, con salida en autobús desde Sariego a las 10.30 horas. Ese mismo día, a las 18.00 horas, está prevista la tradicional visita al monasterio ovetense de San Pelayo.

El sábado 21 se celebrará la entrega de premios de los concursos de microrrelatos y fotografía, con categorías de adultos y escolar. A continuación, se representará la obra "El disparate", a cargo del Grupo de Teatro Carbayín, en el gimnasio del colegio Salvador Vega Berros a partir de las 20.00 horas.

El lunes 23 el Club de Lectura de Sariego organizará la proyección de la película "La trenza", dirigida por Laetitia Colombani. Con entrada libre, será en la Casa de Cultura de Vega de Sariego a las 19.00 horas.

La programación continuará el martes 24 con la charla del viajero Alberto Campa, titulada "Una África de pescadores y reyes", que tendrá lugar a las 20.00 horas en la Casa de Cultura. Finalmente, el miércoles 25 el alumnado del colegio Salvador Vega Berros participará en una actividad didáctica con la actuación de David Varela, dentro de la propuesta Xira Didáctica, prevista en horario de mañana.

Talleres gratuitos

De forma paralela, la Casa de Cultura de Vega acogerá hasta el día 27 una exposición de pintura oriental con obras de José Ramón Rodríguez, que podrá visitarse de lunes a viernes en horario de tarde. Además, el telecentro ofrecerá talleres gratuitos de informática dentro del programa "Ruta Digital2, con contenidos dedicados al manejo básico de tablets y teléfonos inteligentes, banca digital, compras por internet, navegación segura e introducción a la inteligencia artificial.