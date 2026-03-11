Teverga Solidaria entrega 170 kilos de productos al Banco de Alimentos de Asturias

El colectivo Teverga Solidaria, integrado por asociaciones y vecinos del concejo, con la colaboración del Ayuntamiento, ha entregado 170 kilos de productos al Banco de Alimentos de Asturias. Se trata de una donación que la entidad local realiza todos los años desde su fundación, hace catorce años.

Además, Teverga Solidaria celebra diversas actividades durante el mes de diciembre con el fin de recaudar dinero para que, a través de diversas ONGs, llegue a lugares del mundo en los que se viven situaciones de emergencia. En 2025, los más de dos mil euros obtenidos fueron entregados al presidente de Cruz Roja en Asturias, el tevergano José María Lana, con destino a Gaza.

El colectivo solidario del concejo ha entregado desde su creación más de cinco toneladas de alimentos. En esta ocasión, hicieron la donación Fermín García Lorenzo, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, y Celso Peyroux, cronista oficial del concejo y director de la plataforma cultural "Tebrigam Diligentes". Agripino Rodríguez, patrono del Banco de Alimentos de Asturias, fue el encargado de recibir la carga de artículos.

Noticias relacionadas

Los organizadores de esta donación afirman sentirse "satisfechos" por todos estos años de servicio a los más necesitados y agradecen al pueblo tevergano su "generosidad". De igual manera, tienen palabras de elogio para los artistas que, "de forma desprendida", actúan todos los años en la Casa de Cultura con fines solidarios.