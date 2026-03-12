Los alcaldes de la zona centro de Asturias reclaman más financiación: "El reto está en sobrevivir siendo primera línea con el ciudadano"

El municipalismo asturiano afronta un momento decisivo marcado por la creciente presión competencial, la necesidad de financiación y los desafíos demográficos y de desarrollo territorial. Así quedó de manifiesto en el III Encuentro de alcaldes y alcaldesas organizado por LA NUEVA ESPAÑA, en el que los responsables municipales de los concejos de la zona centro coincidieron en reclamar mayor capacidad de gestión y recursos.

El alcalde de Siero, Ángel García, subrayó que el principal reto del municipalismo es “sobrevivir” como primera línea de la administración pública, en contacto directo con los vecinos y con un volumen creciente de obligaciones y responsabilidades. En términos similares se expresó la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, quien destacó la importancia de fijar población mediante políticas de empleo y conciliación que conviertan a los municipios en espacios adecuados tanto para trabajar como para vivir.

Desde Villaviciosa, la teniente de alcalde Lorena Villar reclamó una mayor claridad en la distribución de competencias entre administraciones, al advertir que los ayuntamientos están asumiendo cada vez más responsabilidades impropias. El regidor de Grado, José Luis Trabanco, incidió en la necesidad de abordar de forma urgente la financiación local, al denunciar que los municipios asumen nuevos servicios sin la correspondiente compensación económica.

Las dificultades financieras son preocupación compartida. El alcalde de Sariego, Saúl Bastián, advirtió de que los ayuntamientos reciben cada vez más trabajo con menos recursos, mientras que el regidor de Pravia, David Álvarez, insistió en que la financiación debe adaptarse a las competencias que realmente ejercen las administraciones locales.

A estos retos se suman los vinculados al desarrollo territorial y demográfico. El primer edil de Cabranes, Gerardo Fabián, defendió la necesidad de impulsar suelo industrial y mejorar las comunicaciones para favorecer el emprendimiento en el medio rural. En la misma línea, el mandatario de Carreño, Ángel García, reclamó mayor capacidad para utilizar los recursos municipales en inversiones, especialmente en materia de vivienda.

La vivienda, la conectividad y la mejora de servicios básicos también centraron las intervenciones de la alcaldesa de Candamo, Marta Menéndez, la regidora de Santo Adriano, Elvira Menéndez, el alcalde de Muros de Nalón, Celestino Novo, y la alcaldesa de Yernes y Tameza, María Díaz, quienes coincidieron en que atraer población joven y facilitar vivienda accesible resulta clave para el futuro de sus concejos.