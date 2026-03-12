Nava espera a más de mil corredores en el Trail de Les Praeres, que se disputa este domingo en Peñamayor

Nava se prepara para vivir un fin de semana deportivo multitudinario. Un total de 1.100 corredores tomarán la salida en la IV edición del Trail Villa de la Sidra – Les Praeres, en la sierra de Peñamayor, una cifra que consolida el crecimiento de la prueba y la sitúa entre las citas más concurridas del calendario regional de carreras por montaña.

La cuarta edición de esta competición fue presentada oficialmente el pasado viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Nava en un acto encabezado por el alcalde, Juan Cañal, y la concejala de Educación, Juventud y Deportes, Eva Baragaño. En la presentación también participaron miembros del Grupo de Montaña La Peña, entidad organizadora del evento, entre ellos su presidente, Pablo Cueva, además de Isaac Suárez y José Antonio Linares.

La carrera se disputará este domingo día 15 y contará con tres distancias: 26, 13 y 9 kilómetros, adaptadas a diferentes perfiles de participantes. La prueba reina, de 26 kilómetros, será, además, la primera cita de la Copa de Asturias de carreras por montaña en línea, mientras que el recorrido de 13 kilómetros abrirá la Copa de Asturias en categorías inferiores. Por su parte, la distancia de 9 kilómetros marcará el inicio de la Liga de Senderismo y supondrá también el regreso de Nava al calendario de la Liga Ibérica de Senderismo FEDME.

El elevado número de inscritos confirma la progresión de una cita que ha experimentado un notable crecimiento desde que el Grupo de Montaña La Peña asumió la organización hace cuatro años. La participación se ha duplicado en este tiempo, pasando de los alrededor de 500 corredores de la primera edición a los cerca de 1.100 que se darán cita en esta ocasión.

Ambiente en Nava

Desde la organización destacan, además, el ambiente que se respira en el concejo en las semanas previas a la carrera. Numerosos deportistas se han acercado ya a la zona para reconocer el recorrido y ultimar su preparación en el entorno de Les Praeres.

El presidente del club organizador, Pablo Cueva, subrayó durante la presentación el carácter colectivo del evento y el respaldo recibido por parte del tejido local. Hostelería, pequeño comercio, empresas, administración y un amplio grupo de voluntarios participan en la organización de una prueba que movilizará a más de un centenar de colaboradores el día de la carrera.

El programa comenzará ya el sábado 14 por la tarde con la entrega de dorsales y la charla técnica para los participantes. Durante la jornada también se celebrará en la plaza del Ayuntamiento una feria del corredor y un espectáculo de magia abierto al público, actividades con las que se espera atraer a numerosos visitantes.