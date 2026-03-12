Las "siceratoras" toman el mando en Nava: Ana Emilia Ordóñez, nueva presidenta de la Cofradía de la Sidra al frente de un equipo de mujeres

Las "siceratoras" se ponen al mando de la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias. El colectivo de defensa de la cultura sidrera celebra el próximo día 19, festividad de San José, su tradicional "Axuntábense" con nueva directiva, compuesta en su inmensa mayoría por mujeres. Ana Emilia Ordóñez es la flamante presidenta, con Carmen Montes como vicepresidenta; Cristina Navarro de secretaria, y Eva Rodríguez al cargo de la tesorería. Elena Salvador, Roberto Hernández y Nicolás Expósito completan como vocales la junta que toma el relevo de las presididas por Roberto Llamedo y Ricardo del Río en los treces años de trayectoria de la cofradía con sede en Nava.

Además del estreno de la directiva, el "Axuntábense" de este año servirá, como viene siendo tradicional, para nombrar a los nuevos siceratores de mérito. Se trata de la escanciadora naveta Susana Ovín Ania, tricampeona de Asturias de la especialidad; Ramsés Ilesies y Xosé Ambás, responsables del Archivo de la Tradición Oral de Ambás, en Grado, y la Federación Asturiana de Sidra Casera, en atención a la gran labor que está desarrollando este colectivo para la recuperación de la elaboración artesanal de la bebida asturiana por excelencia.

Entre los proyectos que tiene en marcha la cofradía figura la creación de un distintivo que se concederá a aquellos locales hosteleros que cuiden adecuadamente la sidra, incluyendo el escanciado. Ana Emilia Ordóñez aclara que no se trata de una auditoría de las sidrerías ni de un intento de suplantar la marca de calidad que impulsa el Principado. El diseño de la distinción está en manos de Nacho Quesada y se basa en la montera picona que identifica a la cofradía.

Los Siceratores nacieron en Nava en 2013, con el objetivo de dar a conocer la sidra y su cultura, defender la ancestral tradición y cuidar su patrimonio. Aparte del "Axuntábense", la entidad llena cada año una pipa con sidra de todos los llagares de Asturias con motivo del Festival de Nava y, cada dos años, celebra su gran capítulo en época de mayanza, evento al que siempre invita a numerosas cofradías gastronómicas. Otra de las citas del colectivo es el "bautizu" con sidra del duernu a los bebés que acuden al festival naveto o la entrega de la "montera de oro" al mejor echador del año.