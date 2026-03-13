Coches vintage y música bailable: el imbatible cóctel festivo que oferta Candamo para este sábado

San Román de Candamo celebra este viernes y sábado la primera edición de lo que se ha bautizado como la “Liada”, una cita festiva que combina juegos de cartas, motor y música en torno a una programación pensada para animar el fin de semana en la localidad. El cartel anuncia el arranque este viernes, a las 21.00 horas, con un campeonato de tute por parejas que se disputará en la carpa climatizada de la fiesta.

La actividad continuará el sábado con una concentración de vehículos clásicos. La recepción de los participantes tendrá lugar entre las 10.00 y las 11.00 horas en el aparcamiento del bar La Taberna, desde donde saldrá una ruta automovilística por el concejo. La jornada proseguirá a las 15.00 horas con una comida en la carpa, con un menú a base de embutidos, paella mixta, postre, pan y bebida; todo por 25 euros.

Noticias relacionadas

Tras la sobremesa habrá animación musical con Alfredo, de “Costa Norte”, y la fiesta continuará con sesión de DJ a cargo de “Gemelísima”.