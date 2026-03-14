Los exalumnos del Santa Eulalia de Mérida celebran los 50 años del colegio praviano
El colegio público Santa Eulalia de Mérida de Pravia está de cumpleaños, y no de uno cualquiera: el centro festeja su medio siglo de vida, 50 años que han juntado a decenas de antiguos alumnos para repasar vivencias compartidas en las aulas. Muchos de los escolares que pasaron durante todo este tiempo por la escuela praviana se reunieron este sábado para disfrutar de una comida y baile en el Hotel Palacio de la Magdalena. Hubo una buena pitanza, pero también buenas dosis de melancolía y muchas risas en el reencuentro. Los que un día fueron escolares recuerdan el Santa Eulalia de Mérida como un centro que merece la pena conocer, y con una gran conciencia medioambiental. De hecho, para conmemorar esta cifra tan redonda se ha organizado también una exposición que recrea los principales hitos del municipio con materiales reciclados. Se puede visitar hasta el día 20 en el Auditorio José Barrera.
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo