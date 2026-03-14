Los exalumnos del Santa Eulalia de Mérida celebran los 50 años del colegio praviano

El colegio público Santa Eulalia de Mérida de Pravia está de cumpleaños, y no de uno cualquiera: el centro festeja su medio siglo de vida, 50 años que han juntado a decenas de antiguos alumnos para repasar vivencias compartidas en las aulas. Muchos de los escolares que pasaron durante todo este tiempo por la escuela praviana se reunieron este sábado para disfrutar de una comida y baile en el Hotel Palacio de la Magdalena. Hubo una buena pitanza, pero también buenas dosis de melancolía y muchas risas en el reencuentro. Los que un día fueron escolares recuerdan el Santa Eulalia de Mérida como un centro que merece la pena conocer, y con una gran conciencia medioambiental. De hecho, para conmemorar esta cifra tan redonda se ha organizado también una exposición que recrea los principales hitos del municipio con materiales reciclados. Se puede visitar hasta el día 20 en el Auditorio José Barrera.