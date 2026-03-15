La Ruta de la Tapa triunfa en Llanera: "Está todo buenísimo"
La cita culinaria llena los restaurantes de clientes a la caza del mejor bocado en una edición con récord de ventas y gran ambiente
La Ruta de la Tapa de Llanera se consolida como una cita deliciosa y multitudinaria. Los hosteleros están "encantados" con la buena marcha de unas jornadas que se extienden a lo largo de dos semanas bajo el auspicio del Ayuntamiento, y que año tras año se superan en calidad y ventas.
En el Urriellu de Lugo llevaban vendidas ayer 914 tapas. "Exagerado", resumía el camarero Ricardo Rodríguez en un local hasta arriba de gente. Entre la clientela, un grupo de amigos de Grado capitaneados por Salomé Busto, que se enteraron de la Ruta y "aquí que vinimos a probar en varios sitios", equipados con los mapas para votar la mejor creación.
En el Crisol, también de Lugo, las amigas Loreto Suárez y Eva Suárez degustaban la tapa encantadas con la iniciativa: "Debería haber estas actividades todos los meses, anima mucho y está todo buenísimo". En este local se llevaban despachadas más de 700 tapas, con días en que se agotaron.
De la misma opinión es Gerardo Vázquez, con su hija y su sobrino en el Alcuma de Posada. "Esto atrae a mucha gente", aseguraba degustando su tapa, que, tal y como convenían Ana García y Ángel Arias, "está realmente buena".
En el Sirocco, Rafanny Pérez destacaba que "muchos han repetido, les ha gustado nuestra creación de ensaladilla rusa sobre crujiente de papel de arroz frito con mahonesa de siracha, y estamos encantados con las ventas a pesar del mal tiempo".
También en Posada, Rebeca Morales y Melania Roces disfrutaban del ambiente y de una tapa de morcilla de Burgos, manzana y crema de queso, entre otras exquisiteces. "Ha sido de casualidad, vimos el cartel y nos animamos a probar la tapa, la verdad es que merece la pena", indicaban en un establecimiento lleno hasta la bandera.
Ayer también se disputó un rally en Llanera, lo que hizo que llegara mucho público de fuera. Como los amigos Rubén García, Hugo Piñera y Arturo García, de Gijón. Fueron a Lugo para ver los coches, pero "vimos que había tapas y vinimos a probar". La primera fue la del Bambú, "muy rica", pero estaban dispuestos a seguir la ruta todo el mediodía. "Ha sido una sorpresa muy agradable", afirmaban. Llena de sabor y buen producto, para enganchar a los paladares más exigentes.
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo