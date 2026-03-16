El bólido eléctrico de Nava coge impulso: los pilotos del IES Peñamayor quedan terceros en una carrera en Bilbao

El "Cidercar", el bólido eléctrico construido por los alumnos del IES Peñamayor de Nava, va como un tiro. El equipo naveto se desplazó el pasado domingo hasta Bilbao para participar en la última carrera del circuito "Greeenpower Iberia", un circuito urbano en el entorno de San Mamés, y los estudiantes han vuelto a casa con un meritorio tercer puesto en la categoría F24+, para pilotos de más de 16 años.

Además, en la categoría F24, por debajo de dicha edad, los navetos quedaron cuartos, tras batirse en el asfalto con una veintena de equipos, en su mayoría de centros educativos de Euskadi.

No fue una carrera fácil, con lluvia y viento, pero los deportistas del IES Peñamayor dieron lo mejor de sí mismos: Sundury Pachón, única chica del equipo local en esta carrera, logró subir al tercer cajón del podio tras más de una hora rodando en circunstancias adversas.

Raúl Antuña y los hermanos Iker y Nicolás Fernández, por su parte, quedaron cuartos en su categoría, por debajo de 16 años: llega más arriba en la clasificación el vehículo que más tiempo siga rodando, toda vez que se trata de una carrera de resistencia y es preciso conducir con cuidado para que las baterías aguanten el máximo posible.

El equipo del centro naveto, bautizado como "Cidercar", en honor a la sidra emblema del municipio, compite con un vehículo eléctrico montado y mejorado por un grupo de alumnos de ESO. El kit ha sido cedido por la asociación "Llume Yerbata" de Bimenes, y los estudiantes y sus profesores llevan meses trabajando en varias mejoras, con la implicación de diferentes departamentos. Sin ir más lejos, el de Plástica, inmerso en el diseño de nuevas piezas más aerodinámicas, con un nuevo morro al estilo de la Fórmula Uno.

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El proyecto se ha convertido además en el eje de la asignatura de Tecnología con la profesora Ana Casanova, y durante todo el curso se sigue mejorando el bólido para sumar nuevos triunfos al palmarés del centro.