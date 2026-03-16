Manolita Vallina, Chacinera Mayor de Noreña, que ya tiene pregonera para la fiesta del Sabadiego
Las celebraciones, del 24 al 27 de abril, se iniciarán con ofrenda floral al busto de Pedro Alonso
Noreña ya se va preparando para una de sus citas imperdibles durante el año, como es la del Picadillo y el Sabadiego en honor al patrón de los chacineros, San Marcos, que se celebrará del viernes 24 al lunes 27 de abril. Este año la alcaldesa del municipio salmantino de Candelario, Elvira Fernández, ha sido elegida para la lectura del pregón, por parte de la Orden del Sabadiego, que además entregará el premio al Chacinero Mayor a Manolita Vallina.
Aún está pendiente de determinar y hacer público la otra distinción habitual de la cita festiva y gastronómica, como es el Premio Nacional de Periodismo Condado de Noreña. Asimismo también se celebrará una nueva edición del galardón de redacción infantil José Alfredo Colunga.
Los festejos se abrirán el viernes 24 de abril, con la ofrenda floral ante el busto de Pedro Alonso. El sábado 25, a mediodía, en el quiosco de la música, se leerá el pregón y se entregarán las distinciones de Chacinero Mayor y el Premio de Periodismo. Mientras que el domingo 26 será el desfile de las cofradías, invitadas por la Orden del Sabadiego, la misa solemne y el XXXII Capítulo en el que se nombrarán damas y caballeros de número y de honor.
Pregonera y Chacinera
Para el pregón, la Orden del Sabadiego dictaminó este año que fuera la elegida Elvira Fernández, alcaldesa de Candelario (Salamanca), por un nexo común con Noreña, ya que hace 32 años, en la localidad de Burgo de Osma (Soria), tanto Candelario como Noreña estaban entre las once localidades matanceras, que participaron en un encuentro de la matanza allí en la localidad soriana. De Candelario es famoso el chorizo, cuya elaboración se remonta al siglo XVIII, y es en el XIX cuando alcanzó su esplendor.
Por su parte Manolita Vallina, vecina de la localidad, es reconocida por haber trabajado durante su juventud en la Fábrica de Productos YA, muy conocida. Vallina, vecina de la zona del Ecce Homo, había sido reconocida en diciembre de 2024 por el Hogar del Pensionista "Abelardo Torrijos Fueyo", dentro de la celebración del Homenaje "Mayores del Hogar".
El lunes 27 de abril se cerrarán los festejos con el concierto militar y más actuaciones musicales, dentro del día festivo para el concejo de Noreña.
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