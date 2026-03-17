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Asturias volverá a estar representada este año en el "Grand Prix del Verano" de RTVE: "Teníamos mucha ilusión por conseguirlo"

Pravia ha sido una de las seleccionadas para competir en los juegos de este tradicional programa televisivo, presentado por Ramón García

El equipo de Tineo que participó en una anterior edición de &quot;El Gran Prix del Verano&quot;.

El equipo de Tineo que participó en una anterior edición de "El Gran Prix del Verano". / Demelsa Álvarez

Sara Arias

Pravia

Pravia se la juega este verano en el "Grand Prix del Verano" de Radio Televisión Española (RTVE). La localidad ha sido una de las escogidas para participar en este concurso televisivo presentado por Ramón García, que en su regreso a las pantallas en 2023 se convirtió en el mejor estreno del año en televisión.

"Estamos muy contentos, la verdad es que teníamos mucha ilusión por conseguirlo y ahora vamos a por ello", celebra el alcalde, David Álvarez, quien detalla que es la segunda vez que presentan candidatura para concursar en el programa. "Esperamos que Colunga, que también se había presentado, lo consigan el próximo año, nosotros es la segunda vez que lo intentamos y al final, fue la vencida", añadió.

El regidor explica que ahora harán "una concienzuda selección" para buscar voluntarios entre los pravianos "y ver un poco también los perfiles que nos demanda el programa". En los próximos días mantendrán una reunión con las productoras para organizar los días de grabación o cuánto público podrá asistir. En 2023 hubo presencia asturiana con el concejo de Tineo.

Los competidores

Junto a Pravia participan las localidades de Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Segovia, Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

En esta edición, la organización ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000, ya que hasta ahora la horquilla era entre 5.000 y 10.000, "dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar a sus vecinos".

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Por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano de RTVE, que pone a prueba las habilidades de los vecinos de las localidades participantes. Los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España.

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