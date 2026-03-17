Concierto solidario en la villa de la sidra: MSCLE actuará a favor de Cáritas Nava-Bimenes este viernes
La sesión musical se podrá disfrutar en la Casa de Cultura Marta Portal a las 19.30 horas
El grupo MSCLE (Musicales Ejecutivos) compuesto por médicos, jueces, abogados y empresarios aficionados a la música ofrece un concierto solidario en favor de Cáritas Nava-Bimenes. La cita será el próximo viernes 20 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura "Marta Portal" de la capital naveta.
La formación musical presentó la sesión musical junto al alcalde de Nava, Juan Cañal. Las entradas estarán disponibles para su retirada en el salón parroquial hasta el próximo viernes, el mismo día del concierto. Los tickets se podrán recoger en horario de 11.00 a 13.00 horas, así como una hora antes del inicio de la actuación, en las taquillas de la Casa de Cultura naveta.
MSCLE está formado por unos 30 miembros, hombres y mujeres que cantan y tocan diversos instrumentos. El director musical es Miguel Ángel de Diego, el secretario Tomás Reinares y el tesorero Rafael Olivo. Desde hace siete años, el grupo ha decidido, más allá de los encuentros mensuales, realizar ensayos y organizar conciertos solidarios a favor de diversas entidades sin ánimo de lucro y contribuir a visibilizar diferentes causas solidarias siguiendo su filosofía: "Disfrutar a través de la música como medicina del alma".
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