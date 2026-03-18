Florencio Friera, eterno en su Sariego natal: “Pudiendo elegir tantos temas, siempre, hasta el final, él prefirió a su concejo”

Florencio Friera, "Floro", siempre quiso escribir un libro sobre su pueblo. Lo hizo: de hecho escribió tres. Y fue mucho más allá. Porque además de dejar negro sobre blanco cada historia, recuerdo, leyenda, iglesia, familia noble, capilla, regato y facina de su concejo del alma, Floro consiguió dejar huella en el corazón de sus vecinos. Una tarea cumplida ampliamente que merece el reconocimiento y el afecto de sus paisanos, como quedó de manifiesto en el acto de homenaje que este miércoles se le rindió en Vega de Sariego. La Casa de la Cultura saregana lleva ya oficialmente su nombre como una forma de honrar su labor y darla a conocer a las generaciones futuras, y nadie se quiso perder el momento de recordar al que fuera cronista oficial y medalla de oro del concejo, fallecido el año pasado, autor de la edición del Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias, de Martínez Marina, que había permanecido inédito más de 130 años, profesor, catedrático, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y gran experto en la figura de Ramón Pérez de Ayala, entre muchos otros méritos.

Saúl Bastián descubre la placa junto a la viuda de Floro Friera, Luz Álvarez, y sus hijas Laura y Marta Friera / Luisma Murias

Fue un acto emocionante, en el que su hija Marta Friera conmovió a los muchísimos asistentes con sus palabras sobre un padre que “pudiendo elegir tantos temas, con la libertad propia de la carrera de los profesores universitarios, con los que se logra una mayor proyección profesional, nacional e internacional, él siempre, hasta el final, prefirió Sariego”. Un vecino que un día fue guaje en La Piñera, y como él mismo escribió, ayudó "a uncir el xugu al ganao de tiro, llendó praos, aprendió a a catar, anduvo a la yerba y hasta usó la gadaña y el gachapu, esparció los maraños, hizo cucachos y balagares, atropó con el angazu, ayudó a meter la yerba en la tená".

Él mismo lo contaba en el prólogo de su última obra inacabada sobre Sariego, en el que dejó constancia de cómo “los de mi generación, los que nacimos en torno a 1945, cuando terminó la segunda guerra mundial y habían pasado seis años desde el final de nuestra guerra civil, vivimos en los ámbitos rurales unas circunstancias irrepetibles" y "asistimos al tiempo final de una cultura con tradición de muchos siglos atrás”.

De ese sentimiento de ser de Sariego, “porque me fascinaba y me sigue fascinando su paisaje: La Llomba, El Repodrizu, El Rebollalón, el Ñora, Careses, el Picu Fariu, la Cueva les Xanes”, reconocía el propio Friera, nació su afición por la historia que lo llevó a bucear en los archivos parroquiales, regionales y nacionales, para acabar plasmando la historia general a escala local.

Paisaje y paisanaje

Oliva la de Ñora, Benigno el barberu de Canal, Malio el ferreru de Miares, Segis de San Román, José el de la Cuesta, Antón el de Blanca, Rogelio el ferraor de Llamasanti, o Pilar la del bar de Vega transitaron por su obra más querida, y como ellos, Floro es ya inmortal para los sareganos. Para los mayores y algunos más jóvenes, entre ellos muchos alumnos del colegio Salvador Vega Berros a los que transmitió su amor por lo propio, en sesiones de investigación sobre el patrimonio a las que se iba de sábado y en bicicleta. En parte gracias a ellas se consiguió la restauración de la iglesia vieja de Santiago. O las brillantes celebraciones que se pusieron en marcha con la conmemoración del milenario de Sariego, con recreaciones históricas sobre aquellos hechos a cargo de los estudiantes.

La familia, con su viuda Luz Álvarez y tres de sus hijas Marta, Laura y Belén al frente, agradeció emocionada el homenaje de los suyos, los vecinos de Sariego que llegaron a querer a Floro como uno más en sus casas. A aquel chaval que se fue a Valladolid a estudiar pero siempre regresó a casa, para participar en las obras de teatro con Don Laureano o el coro de Don Manuel, el amigo a lo largo de décadas que “llevó el nombre de Sariego a la Universidad”, como recordaba María Teresa González, Marité la de La Cuesta, en una emotiva carta leída por su hija Montse Agüeria.

Continuar su legado

Como señaló César Sánchez, amigo de toda una vida, Floro Friera ha sido “el más ilustre de los hijos de este municipio”, “alegre, divertido, expresivo y paisano en el mejor sentido de la expresión”, un saregano que llevó a su concejo “como una constante vital y una necesidad espiritual” y para el que su amigo reclamó ayer “continuar su legado como la mejor forma de ponerlo en valor”.

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El nuevo cronista oficial del municipio, José Luis Chillón, cerró el acto recordando al Florencio “íntegro y vehemente, enamorado del paisaje y del paisanaje, un buen saregano y una excelente persona”. Un vecino ya inmortal entre los suyos, que abrió una senda que muchos prometieron seguir este miércoles, en nombre de Sariego.