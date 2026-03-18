La Fundación de la Sidra y la Asociación de Alojamientos Rurales se alían para promocionar la cultura sidrera entre los visitantes

Colaborar para potenciar las visitas al Museo de la Sidra entre los turistas que hagan noche en alojamientos rurales de la zona. Es una de las medidas del acuerdo suscrito este miércoles entre la Fundación de la Sidra y la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA). “Vamos de la mano, lo que es la sidra y el turismo rural, porque ambas cosas nacen de lo rural: la sidra empieza en las pomaradas y, lógicamente, quien viene a los establecimientos de turismo rural debería conocer un poco la cultura sidra”, destacó Juan Cañal, alcalde de Nava y presidente de la fundación.

Tal y como se explicó durante el acto para suscribir el acuerdo, celebrado en el Museo de la Sidra, la web de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias incluirá un apartado en el que se invitará a comprar las entradas para visitar el equipamiento museístico y se informará de esa posibilidad a la vez que se realiza el proceso para adquirir las noches de alojamiento.

“Lo importante es la difusión, que la gente que venga a alojamientos rurales sepa que nuestra cultura fue declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco, y que esa cultura se puede visitar en una sola vez, aquí en el Museo de la Sidra”, subrayó Cañal.

Visitas a la pumarada de El Enguilu

El presidente de la Fundación de la Sidra también se refirió a algunas actividades que se ofrecerán a los turistas, como las visitas a la pumarada de El Enguilu: “Lo vamos a potenciar de cara a esta primavera, para que se vea que no tiene que envidiar nada esa floración a la del cerezo en el Valle del Jerte, por ejemplo”.

Por su parte, Jaime García, presidente de ARCA, destacó la importancia de formalizar mediante un acuerdo algo que se venía haciendo de forma puntual, “como es ofrecer directamente a clientes y visitantes la posibilidad de ir a ver el museo”. También incidió en el “subidón que ha pegado la cultura sidrera”, por lo que considera que es importante visibilizarla desde todos los ámbitos.

Una cooperación llamada a crecer en el futuro

“Los visitantes se dan cuenta de que tenemos la cultura sidrera impregnada en el mundo rural, que se hace mucho en casa, que hay ya hasta catas de los productores de sidra casera”, señaló García.

Desde los alojamientos rurales enfatizaron además que este acuerdo para visitar el Museo de la Sidra se suma al que tienen con algunos llagares, para ofrecer visitas o catas.

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Por ambas partes se trasladó la satisfacción con una colaboración que esperan crezca en el futuro, con más actividades, y no descartaron que también se pueda ofrecer algún paquete especial o rebaja en el precio de la entrada al Museo de la Sidra.