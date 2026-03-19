El colegio de las monjas de Noreña cierra su año jubilar por el 150.º aniversario de la fundación de su congregación: “Trabajamos y lo disfrutamos mucho”

El 19 de marzo de 1875 la beata Matilde Téllez fundó la congregación de la que forma parte desde hace 80 años el centro educativo Nuestra Señora de Covadonga de Noreña. Hace un año iniciaron en el centro las celebraciones del año jubilar, que este jueves llegaron a su fin con un gran acto para el recuerdo: los cerca de 320 alumnos del centro, junto a profesores y familiares, procesionaron por las calles de la villa Condal, con la imagen de la religiosa Matilde Téllez encabezando la comitiva, y también con la presencia del párroco de Noreña, Pedro Tardón.

“Es un año de gracia, de jubileo, todos los disfrutaron mucho, alumnos y familias. Trabajamos, pero disfrutamos, es la recompensa de la obra de la Madre Matilde”, destacó la directora del centro, Sor Isabel Fernández, una de las cuatro religiosas que están actualmente en el centro de Noreña.

Cierre del año jubilar del Colegio Nuestra Señora de Covadonga de Noreña / P. A.

En el centro, que cuenta con unos 25 profesores, los alumnos estudian desde los tres hasta los quince años, es decir desde Primero de Educación Infantil y hasta Cuarto de Secundaria. Hace un año, con el inicio del año jubilar concedido por Roma, un grupo del colegio se desplazó hasta Béjar (Salamanca) para participar en el acto institucional de la celebración de los 150 años. Y este viernes viajará otra representación del centro hasta Don Benito, donde reposan los restos de la beata Matilde Téllez.

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Alumnos partícipes

“Nos involucramos todos mucho y lo hemos pasado bien”, explica Marta Pineda, alumna de cuarto de la ESO sobre las celebraciones del centro. “Nos hemos sentido partícipes y organizado actividades con los más pequeños”, indica Aure Requejo, de sssegundo de la ESO. “Es muy ameno para los más pequeños estos días, y también para los que estamos en los cursos altos”, enfatiza Helena Fernández, estudiante de tercero de la ESO.