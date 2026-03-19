El colegio de las monjas de Noreña cierra su año jubilar por el 150.º aniversario de la fundación de su congregación: “Trabajamos y lo disfrutamos mucho”
Los tres centenares de alumnos del centro procesionan por las calles de la villa, para honrar a la beata Matilde Téllez
El 19 de marzo de 1875 la beata Matilde Téllez fundó la congregación de la que forma parte desde hace 80 años el centro educativo Nuestra Señora de Covadonga de Noreña. Hace un año iniciaron en el centro las celebraciones del año jubilar, que este jueves llegaron a su fin con un gran acto para el recuerdo: los cerca de 320 alumnos del centro, junto a profesores y familiares, procesionaron por las calles de la villa Condal, con la imagen de la religiosa Matilde Téllez encabezando la comitiva, y también con la presencia del párroco de Noreña, Pedro Tardón.
“Es un año de gracia, de jubileo, todos los disfrutaron mucho, alumnos y familias. Trabajamos, pero disfrutamos, es la recompensa de la obra de la Madre Matilde”, destacó la directora del centro, Sor Isabel Fernández, una de las cuatro religiosas que están actualmente en el centro de Noreña.
En el centro, que cuenta con unos 25 profesores, los alumnos estudian desde los tres hasta los quince años, es decir desde Primero de Educación Infantil y hasta Cuarto de Secundaria. Hace un año, con el inicio del año jubilar concedido por Roma, un grupo del colegio se desplazó hasta Béjar (Salamanca) para participar en el acto institucional de la celebración de los 150 años. Y este viernes viajará otra representación del centro hasta Don Benito, donde reposan los restos de la beata Matilde Téllez.
Alumnos partícipes
“Nos involucramos todos mucho y lo hemos pasado bien”, explica Marta Pineda, alumna de cuarto de la ESO sobre las celebraciones del centro. “Nos hemos sentido partícipes y organizado actividades con los más pequeños”, indica Aure Requejo, de sssegundo de la ESO. “Es muy ameno para los más pequeños estos días, y también para los que estamos en los cursos altos”, enfatiza Helena Fernández, estudiante de tercero de la ESO.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos