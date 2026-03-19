La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el desagüe de los ríos Páramo y Taja, en Teverga

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado una actuación para mejorar la capacidad de desagüe de los ríos Páramo y Taja, en las inmediaciones de Entrago, en Teverga. Los trabajos se desarrollan a lo largo de un tramo de 120 metros y cuentan con un presupuesto de 12.000 euros en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento tevergano para el mantenimiento y conservación de los cauces del concejo.

Las actuaciones principales consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos o restos vegetales, así como labores selectivas sobre la vegetación de ribera. El objetivo de estos trabajos es recuperar la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras. Estas labores en municipio se enmarcan en el convenio de colaboración, dotado con 120.000 euros a invertir durante cuatro años.

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La Confederación recuerda que las denominadas coloquialmente como "limpiezas" de cauces tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal. Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables.