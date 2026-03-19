Manolita Vallina, Chacinera Mayor de Noreña: “Siendo bueno el pimentón, el embutido sale bien seguro, es lo principal”

A Manolita Vallina Prieto la noticia de que recibirá el reconocimiento como Chacinera Mayor de este año la cogió un poco "por sorpresa". Y seguramente estará algo "nerviosa" cuando el próximo 25 de abril recoja en Noreña la distinción que le concede la Orden del Sabadiego. Pero este galardón "le presta mucho" tras una vida dedicada al trabajo y a la familia, que la acompañará en un día tan especial. Su nieta, Andrea Cuervo, ya le ha avanzado que no fallará. “Ese fin de semana que te dan el premio me iba de viaje con las amigas, a una despedida de soltera, tengo que intentar cambiarlo, que cómo me lo voy a perder”, le dijo nada más saber que su abuela sería homenajeada.

Vallina nació en la localidad sierense de La Moñeca en 1940 y era la menor de siete hermanos. Y por cuatro días no llegó a conocer a su padre, que falleció tras ser atropellado en la carretera de Gargantada, cuando venía de camino de trabajar desde Duro Felguera. Esa circunstancia provocó que su madre pelease con la casería para sacar adelante a la familia, y Manolita, la última de los hermanos, cuando tenía 22, decidió abandonar el pueblo y se fue a vivir a Xixún, desde donde le surgió la posibilidad de trabajar en una fábrica en Noreña. “No quería atarme a la vida del campo”, comenta.

Empezó a trabajar en Noreña en Productos Ya, elaborando principalmente jamón york. Estuvo casi seis años y en ese tiempo conoció a su marido, con el que se casó, y con el que tuvo dos mellizos. Hizo entonces un parón, para dedicarse a cuidarlos, pero pronto regresó a la vida laboral, en Productos Delclós, donde le tocó especialmente atar chorizos. Hasta que tuvo otra hija, y de nuevo se apartó unos años.

Después, retomó su actividad laboral en la Fábrica La Luz y más tarde de nuevo en Delclós. Cuando fue abuela, dejó ya definitivamente de trabajar para disfrutar de sus nietas, explica ella misma.

Unión en las calles y las fábricas

“Fueron años muy buenos, en los que Noreña tenía mucha vida, todo el mundo trabajaba prácticamente. Había en las fábricas y en la calle mucha unión”, explica Vallina, mientras rememora el ambiente laboral: “Había mucha tarea, los trabajos no son como ahora, pero el ambiente de compañía era maravilloso”.

Manolita Vallina, tercera por la izquierda, en una foto antigua en Productos Ya. / Lne

¿Y qué tenía de especial los embutidos que se hacían en Noreña? “La fama era única, se decía que no se hacía en ningún sitio el embutido tan bueno como el de Noreña. Era especial, quizás porque las fábricas estaban muy avanzadas para su tiempo, y porque siempre se cuidó mucho la elaboración”, afirma Manolita Vallina.

Tras muchos años de experiencia, no solo laboral, sino personal, “porque mi madre en casa siempre mataba un gochín y teníamos chorizos y morcillas en casa”, destaca como clave en la elaboración “el pimentón”: “Siendo bueno el pimentón, el embutido sale bien seguro, es lo principal”.

A día de hoy, pese a sus 85 años, aún se relame y disfruta de forma puntual del manjar de comer “un poco chorizo o sabadiego, pasadín un poco por el microondas y entre pan”, y no deja de lado tampoco comer “algo de tocino” en los platos que cocina. Y ya piensa en las próximas Fiestas del Picadillo y el Sabadiego de Noreña, del 24 al 27 de abril, en las que disfrutará junto a su familia, de sus hijas María Ilda y Marta, y recordará a su marido Germán, y su otro hijo, Manuel, ya fallecidos.

“Siempre lo pasé con todos ellos muy bien en todas las fiestas. Y sigo disfrutándolas. igual que lo hago con Noreña, una villa muy acogedora, en la que llevo encantada cerca de 60 años, y que reconozcan ahora aquí me hace ilusión”, concluye Manolita Vallina, que no perdona sus paseos diarios por Noreña, sus visitas al Hogar del Jubilado o las partidas de la lotería, que le hacen feliz, a la espera de ser reconocida en Noreña dentro de un mes por sus vecinos.