Noreña celebra "como un Oscar" contar en el colegio público con un aula abierta que reivindicó una familia

Noreña contará para el próximo con un aula abierta en el Colegio Público Condado de Noreña. Se trata de un espacio destinado a un perfil concreto de alumnado con necesidades especiales. Serán tres los centros educativos en los que la Consejería de Educación del Principado de Asturias abrirá aulas de estas carectirísticas. A Noreña se le unirán los colegios de El Bosquín, en El Entrego, y el Poeta Juan Ochoa, en Avilés.

De esta manera la red autonómica quedará configurada por 33 aulas abiertas, de las que 28 dispondrán ya de dos perfiles profesionales a jornada completa. Y las tres nuevas aulas previstas contarán con dos maestros especialistas a jornada completa: uno de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL).

En el caso de Noreña, la noticia ha sido recibida "como un premio Oscar", según transmitió, emocionada, Ana González, teniente de alcalde del Ayuntamiento, que celebró "haber logrado el aula abierta, tras la lucha de una familia para que esto fuese así". Incidió en la reivindicación de la familia, con el apoyo del Ayuntamiento y el AMPA, y un largo proceso para poder conseguirla.

Desde el Ayuntamiento destacan como clave una reunión con la Consejería de Educación, el pasado 18 de agosto, en la que se le trasladó que "la propuesta sería estudiada y valorada, aunque sin un compromiso firme en ese momento".

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La consecución del aula servirá para que Noreña siga evolucionando en cuestiones como "derechos educativos, de la infancia y de adaptación de una sociedad al siglo que vivimos". González enfatizó que "es una noticia maravillosa" y alabó "la unión de fuerzas para conseguirlo".