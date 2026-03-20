Las "siceratoras" reivindican desde Nava el escanciado y la cultura sidrera

La duodécima edición del Axuntábense de la Sidra, celebrada en Nava, se convirtió en un alegato en favor de la figura del escanciador y de la cultura de lo que Xosé Ambás, uno de los galardonados en la cita, definió como "bebida nacional de Asturias". Además, el evento supuso el estreno de la nueva directiva de la Cofradía de los Siceratores, más "siceratoras" que nunca, pues hay un abrumadora presencia femenina, con Ana Emilia Ordóñez al frente.

También se incluyó en el evento la presentación del himno compuesto por Odón del Paganéu para la Federación Asturiana de Cofradías Gastronómicas, mientras que Salvador Ondó recibió la "montera de oro" que le identifica como campeón de Asturias de escanciadores de 2025, título que logró por séptima vez y que ayer celebró cantando una tonada desde el escenario del Museo de la Sidra.

Tras una brillante apertura a la gaita a cargo de Rodrigo Joglar, abrió el turno de intervenciones el alcalde de Nava, Juan Cañal, quien hizo una pequeña glosa de cada uno de los distinguidos por los siceratores con el título de cofrades de mérito. En esta edición han sido Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, por la labor que desarrollan al frente del Archivo de la Tradición Oral de Ambás; la echadora Susana Ovín Ania, quien fuera triple campeona de Asturias de escanciado y una de las principales docentes en la materia, y Avelino Fuentes, presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera. El regidor también alabó el relevo en la cúpula de la cofradía local, que queda en manos de cinco mujeres.

Para hacer oficial esas incorporaciones, Ana Emilia Ordóñez realizó el juramento como nueva presidenta acompañada de un "padrino" muy especial: Juan Roza, uno de los grandes maestros llagareros de Nava. Además, contó con Nicolás Expósito como escanciador del culete con el que selló la ceremonia, arropada en el escenario por los presidentes de las numerosas cofradías de la región que se sumaron al Axuntábense.

Por la izquierda, Amauris La Pauta, Salvador Ondó y Ana Emilia Ordóñez, ayer, durante el Axuntábense. / J. A. O.

La ceremonia del "mayu" con la que se nombra a los nuevos siceratores de mérito se inició con Avelino Fuentes. Según indicó Emilio Rodríguez (" Milio’l del Nido"), conductor del acto, en su persona se quiso distinguir la labor realizada en los últimos años para la recuperación de la elaboración artesanal de la bebida asturiana. Hoy en día hay numerosas asociaciones que reúnen en cada concejo a los aficionados a esta práctica ancestral, así como decenas de concursos en los que se mide la calidad de sus caldos. La gran final para elegir la mejor sidra casera de Asturias se celebra en otoño en Villaviciosa y rinde homenaje a Mundo Collada, quien fuera enólogo de El Gaitero y un enamorado de la sidra y su cultura.

Por su parte, la maestra escanciadora Susana Ovín recibió la distinción de los Siceratores tanto por haber sido pionera, junto a su hermana Laura, en los concursos de echadores, como por su intensa labor docente y de promoción del escanciado. La que fue tres veces campeona de Asturias de la especialidad reclamó, ya investida con la capa y la montera picona de la cofradía, que se "cuide y proteja" al escanciador, incidiendo en la necesidad de una "buena formación para los profesionales".

Xosé Ambás fue nombrado sicerator de mérito en solitario, ya que Ramsés Ilesies no pudo estar en Nava por motivos laborales. En una animada intervención que cerró cantando un tema tradicional vinculado a la mayanza de la manzana, procedente de Siero, animó a respetar las denominaciones tradicionales de la cultura sidrera. "Un llagar no ye un lagar, nin munchu menos una bodega", proclamó, antes de reivindicar la tradición de la sidra en el occidente de la región, "importante, pero muy desconocida".

Acompañado de Amauris La Pauta, campeón sub-25, Salvador Ondó fue una de las estrellas del acto, tanto por la tonada que dedicó al público como por recibir un año más la "montera de oro" con la que los Siceratores distinguen al campeón de Asturias de escanciadores. Ana Emilia Ordóñez fue la encagada de imponérsela por primera vez como nueva presidenta de la cofradía.

Como es habitual, los Siceratores procedieron al corchado de las botellas que contiene la sidra mezclada de los llagares asturianos que se introdujo en una pipa durante el último Festival de Nava. Rodrigo Vega, integrante de la cofradía, ofició de maestro de ceremonias.

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