Pravia cede el antiguo solar del cementerio al Principado para construir un centenar de viviendas públicas

El Ayuntamiento de Pravia ha iniciado la tramitación del expediente para la cesión del antiguo solar del cementerio a la consejería de Vivienda del Principado de Asturias, que proyectará la construcción de un centenar de viviendas públicas a través de los fondos del Plan Estatal de Vivienda. Así lo anunció este martes el alcalde, David Álvarez.

"De esta manera se pretende dar solución a uno de los principales problemas del municipio como es la vivienda abriendo un nuevo horizonte para que jóvenes y familias puedan planificar su vida sin necesidad de abandonar nuestro municipio", destaca el regidor. La finca cuenta con 28.000 metros cuadrados y cuyo valor de tasación asciende a 1,2 millones de euros.

El Consistorio ya cuenta con los informes pertinentes y dará traslado al expediente en la presente semana. Según explica, el solar tiene capacidad para desarrollar entre 80 y 100 nuevas viviendas y esperan que el desarrollo se realice en varias fases "ya que el planeamiento urbanístico de Pravia así lo permite en este caso", detalla Álvarez.

Además, el equipo de gobierno indica que, tras mantener una reunión con los responsables de la consejería de Vivienda, les han informado de que la construcción de vivienda pública en este entorno será financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda, cuya aprobación, les han dicho, "será inminente".

Noticias relacionadas

El Alcalde praviano celebra esta iniciativa porque Pravia es uno de los municipios que verá aliviada la alta demanda existente tanto para la compra como el alquiler de vivienda. La cesión del solar al Principado se aprobará este jueves en el Pleno.