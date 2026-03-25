Adepas cumple tres años dando voz a la inclusión desde Noreña con su proyecto editorial, y para seguir: "Nos encanta entrevistar a la gente"

Hace tres años salió a la calle un proyecto editorial que tenía mucho de sueño: un periódico mensual elaborado por los usuarios de la Asociación Pro Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual del Principado de Asturias, con sede en Noreña y con toneladas de ilusión para echar a andar. Hoy, con 18 números en la calle, La Voz de ADEPAS es ya una referencia en la Villa Condal y más allá. Porque más que una publicación ha pasado a ser "una herramienta social" que ha puesto el foco en quienes tienen capacidades diversas y aspiran a una plena integración en su entorno.

Echando la vista atrás y haciendo balance desde los inicios, se puede decir que "el objetivo se ha cumplido, y se sigue mejorando cada día". Lo afirma Álvaro Fuente, quien ejerce como director del periódico, al frente de un equipo entusiasta compuesto por nueve redactores que se vuelcan con su trabajo. Empezaron con cierto regusto a "publicación escolar", reconoce Fuente, para evolucionar a un producto que sale a la calle ahora de forma trimestral y con contenidos elaborados, al hilo de la actualidad y abordando cuestiones que interesan al equipo editorial.

"Buscamos temas por Internet, sobre cosas que nos llaman la atención", explica Geli Martínez, una de las redactoras. En su caso, se ocupa de los asuntos deportivos, pero "no de fútbol, que sale siempre. A mí gustan deportes diferentes", explica. Por eso en este número ha escrito un artículo sobre el disc golf, y sigue investigando para el próximo número de La Voz de ADEPAS sobre disciplinas menos conocidas.

Aprendizaje

Además de buscar temas, debatir en las reuniones editoriales, repartir el espacio escribir y hacer fotografías, se han convertido en todos unos expertos en abordar a los entrevistados y obtener jugosas declaraciones. "Era una de las aspiraciones que teníamos", subraya Fuente. La de "mejorar las habilidades sociales: había quien no se atrevía a hablar con la gente de fuera y ahora casi hay que pararlos", reconoce entre risas. "Nos encanta hacer entrevistas", conviene el grupo de redactores.

También ha servido el proyecto para ampliar vocabulario, introduciendo nuevos términos que ya manejan con soltura, y sobre todo, para que toda Noreña y concejos cercanos sepan qué es ADEPAS y qué se hace en su sede. De forma recíproca, para que los usuarios conozcan mejor su entorno y encuentren su espacio por méritos propios.

En el periódico de este trimestre se abordan cuestiones como los Centros Asturianos en el Mundo o una entrevista al Mago Nacho, sin olvidar secciones como la agenda, que es cosa de Natalia Reguero, o el Real Oviedo, que aparece donde menos se lo espera de la mano de uno de sus mayores aficionados, Juan Ernesto Barbeira. Vero Uceda y Miguel del Amo hacen equipo de forma frecuente para elaborar reportajes, y no faltan las críticas literarias.

En todo este tiempo han entrevistado a empresarios, alcaldes y comerciantes, y hasta han sido recibidos por el presidente Adrián Barbón. Es un momento que recuerdan con especial cariño, porque "fue cuando nos dimos cuenta de que esto iba en serio", explican encantados.

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Todo un compendio de labores editoriales que, además, se completa con un programa radiofónico que se emite todas las semanas y que también va viento en popa. "Empezamos con tres minutos y ya vamos por cinco", señala Álvaro Fuente. Una buena muestra de que "este proyecto es fundamental para la inclusión", señala la teniente de alcalde de Noreña, Ana González, quien les lanza un reto, medio en serio medio en broma: "una columna de corazón". Y ellos atentos a todo lo que se propone, ya toman nota. Porque con empeño y esfuerzo, han conseguido ser comunicadores de primera.