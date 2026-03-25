Jesús Jerónimo Rodríguez abre este vienes con su pregón la Semana Santa de Candás
El Coro de la Bodega cantará la misa de las 19.30 horas, tras la que tendrá lugar el discurso inaugural
J. A. O.
Candás inaugura este viernes su Semana Santa. A las 19:30 horas tendrá lugar en el templo parroquial la celebración de la santa misa, que contará con la intervención del Coro de la Bodega para aportar un acompañamiento musical especialmente significativo para esta ocasión. Tras la ceremonia religiosa, se celebrará el tradicional pregón de la Pasión, que este año estará a cargo de Jesús Jerónimo Rodríguez González.
El pregonero de esa edición es licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho por la Universidad de Oviedo, además de doctor en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). A lo largo de su trayectoria profesional, Jesús Jerónimo Rodríguez ha ejercido como catedrático de Geografía e Historia en Enseñanza Media, desarrollando su labor docente en Madrid y en diversos centros educativos de Asturias hasta su jubilación.
Además, mañana también tendrá lugar la reunión del jurado encargado de fallar el premio del concurso de relatos cortos que convoca la Cofradía Nuestra Señora del Rosario de Candás, para el que todos los años se reciben numerosas obras.
Tras el domingo de Ramos, la primera gran cita de la Pasión candasina tendrá lugar el Jueves Santo, con la conocida como procesión de los Nazarenos. El programa tradicional del Viernes Santo se compone de un vía crucis a primera hora de la mañana, el oficio de la Pasión del Señor, la procesión del Santo Entierro y la de la Soledad, ya en horario nocturno.
El sábado recorrerá las calles la procesión del Rosario. El Domingo de Pascua por la mañana le llegará el turno a la del Encuentro, una de las más emocionantes.
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