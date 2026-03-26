El Ministerio del Interior invertirá seis millones en la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Pravia

Confimado. Pravia contará con un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Dentro del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE II), el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de seis millones de euros para modernizar unas instalaciones que presentan importantes deficiencias debido a su antigüedad.

El alcalde, David Álvarez (PSOE), valoró muy positivamente el anuncio. A su juicio, la construcción del nuevo cuartel "consolida una infraestructura fundamental y un servicio básico, como es la presencia en Pravia de la Guardia Civil, que siempre está al servicio de la ciudadanía y responde tanto a las demandas del Ayuntamiento como de los vecinos". El regidor subraya que, con este proyecto, Pravia "refuerza su posición como cabecera de comarca". Asimismo, agradece al Ministerio y a la Delegación del Gobierno por "haber sido sensibles a las necesidades del concejo y de la comarca".

De acuerdo con el proyecto, el Ministerio del Interior se encargará de la construcción de un edificio de nueva planta, de dos alturas, destinado exclusivamente a dependencias oficiales. Este nuevo inmueble estará diseñado con criterios de funcionalidad, durabilidad y representatividad institucional. La previsión es que el cuartel actual se conserve para uso residencial, lo que permitirá optimizar el espacio existente.

Entre las principales novedades del complejo destaca la creación de un aparcamiento en superficie para visitantes dentro del recinto, así como una zona específica para vehículos oficiales que incluirá quince plazas para todoterrenos, cinco para motocicletas del Seprona y diez para vehículos de la unidad de Tráfico. El nuevo cuartel también incorporará instalaciones clave para la operatividad del cuerpo, como un armero y tres calabozos, uno de ellos destinado a menores, garantizando así una adecuada segregación por motivos de seguridad.

La infraestructura estará preparada para acoger hasta setenta efectivos, integrando distintas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas Policía Judicial, Intervención de Armas, equipos de intervención, Tráfico y la Unidad de Fiscal y Fronteras.

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El Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado movilizará un total de 900 millones de euros en su segnda fase. Se trata de la mayor inversión en reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial de la etapa democrática y se mantendrá en ejecución hasta 2034. En el Principado, se incluye también un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Avilés, con un presupuesto de 11 millones.