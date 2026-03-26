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Queipo reclama en Noreña una reforma en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad intelectual: "No se puede seguir parcheando"

"Asturias necesita reformar el modelo de verdad y hacerlo ya para que sea más transparente", defiende el líder autonómico del PP

Álvaro Queipo, segundo por la derecha, en la visita con usuarios de ADEPAS

Álvaro Queipo, segundo por la derecha, en la visita con usuarios de ADEPAS / P.P.

Luján Palacios

Luján Palacios

Noreña

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, reclamó este jueves una "reforma profunda del sistema de prestaciones para personas con discapacidad intelectual". Fue tras visitar en Noreña la entidad ADEPAS, acompañado de la diputada popular Beatriz Polledo y del portavoz local del partido, Ascanio González.

En Asturias tenemos un sistema que no está pensado para las personas con discapacidad intelectual. No tiene en cuenta sus necesidades reales ni sus particularidades”, afirmó Queipo, denunciando que las ayudas actuales son “dispersas, desorganizadas y poco accesibles”, por lo que obligan a las familias a enfrentarse a “un auténtico laberinto administrativo”.

Queipo insistió en la necesidad de revisar el funcionamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia para ampliar su cobertura, reducir las listas de espera, especialmente en casos de autismo, y garantizar un acceso equitativo a las prestaciones. “Es urgente simplificar el sistema, hacerlo más transparente y asegurar que llega a quien realmente lo necesita”, afirmó.

Financiación insuficiente

El líder del PP asturiano señaló, además, la insuficiencia de la financiación y criticó que las convocatorias públicas “solo sirven para parchear, pero no para dar soluciones reales”. “Es imprescindible dotar a los servicios de una financiación estable que garantice calidad y sostenibilidad”, añadió.

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Queipo defendió un modelo centrado en la vida en comunidad, frente al enfoque residencial actual, y reclamó “asegurar que el sistema llega a quien realmente lo necesita”. “Asturias no puede seguir parcheando este modelo: necesita reformarlo de verdad y hacerlo ya”, concluyó.

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