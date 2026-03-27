Candás acoge esta semana la III Feria del Libro de Carreño con un gran número de actividades

La tercera edición de la Feria del Libro de Carreño se celebra este fin de semana en la antigua Fábrica Ortiz de Candás, consolidándose como una de las principales citas culturales del municipio. El evento, impulsado por el Ayuntamiento, reunirá durante dos jornadas a autores, editoriales, colectivos culturales y público general en torno a una programación variada que busca fomentar la lectura y el acceso a la cultura.

La feria dará comienzo este sábado por la mañana con un taller de caligrafía y lettering, seguido de la inauguración oficial a cargo de las autoridades locales. A lo largo del día se sucederán distintas presentaciones literarias y encuentros con autores, combinados con sesiones de cuentacuentos dirigidas a todos los públicos.

Entre los participantes figura Jesús Burgoa, que ofrecerá una sesión de narración oral seguida de firma de ejemplares. También se presentará la obra “El pulso de mis alas” del autor Yurisán Menéndez Navarro, en un acto conducido por Aranzazu Rodríguez Suárez. Durante la tarde, el programa continuará con la intervención del narrador Pablo Fraile y la presentación del libro “Xiblón. Menudu Putiferiu”, de Esther García López.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 19:00 horas con la presentación de “Viaje a un Nuevo Mundo”, firmada por Enric Juliana y Esteban Hernández. Juliana ofrecerá, además, una conferencia.

El domingo estará orientado en mayor medida a un público familiar. La programación arrancará con un taller de encuadernación, centrado en el proceso artesanal del libro. Posteriormente, el autor infantil Cruz Hernández presentará sus obras y participará en una firma de ejemplares. A continuación, tendrá lugar la presentación de “Filandón. Candás”, planteada como una conversación entre autoras y conducida por Esther García López.

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Otro de los actos del domingo será “Tinta indistinta”, una propuesta que combina diálogo intergeneracional y recital poético-musical organizada por la Asociación de Escritores de Asturias. La jornada concluirá con un taller de animación a la lectura dirigido a niños de hasta 10 años, con plazas limitadas y enfoque educativo.