María José Toquero gana el concurso de relatos cortos de la Semana Santa de Candás

El relato titulado "Redención", de la autora María José Toquero, natural de Valencia, ha resultado ganador de la XI edición del Concurso de Relatos Cortos de la Semana Santa de Candás, convocado por la cofradía de la Virgen del Rosario.

El jurado, presidido por Jesús Jerónimo Rodríguez y compuesto por Hermenegildo Fernández, Moncha Menéndez, Pepe Morán, José Manuel García y María Teresa Álvarez, con María Eugenia Rodríguez como secretaria, fue el encargado de seleccionar la obra vencedora entre un total de 78 trabajos presentados, procedentes de todos los puntos de España, lo que supone un récord para este certamen. Curiosamente, de Asturias solo llegó un relato.

Las obras finalistas fueron "Deudas con la Señora" y "Una procesión singular".

Los miembros del jurado destacaron el alto nivel de las obras presentadas a concurso, lo que dificultó enormemente su decisión.

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El relato ganador es muy emotivó y cuenta la historia de un joven que duerme en un cajero y ve pasar a la Virgen en procesión.