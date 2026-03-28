Jesús Rodríguez apela al "fervor" de la Semana Santa en Candás durante un sentido pregón

"Al alegre son despierta / cielo y tierra, Virgen Santa, / pues nuestro sol se levanta / de la noche y de la muerte". Con la primera estrofa de la antigua y popular canción que "en la tarde noche del Sábado Santo sigue a La Salve y precede a los kiries", Jesús Jerónimo Rodríguez cerró su pregón de la Semana Santa de Candás, celebrado en una abarrotada iglesia parroquial de San Félix.

El catedrático candasín de Geografía e Historia en Enseñanza Media, ya jubilado, y que ejerció en Madrid durante gran parte de su trayectoria, ofreció un pregón emotivo, en el que hizo mención al papel que juegan las tradicionales celebraciones de Semana Santa en Asturias, en lugares con arraigo, donde ya son emblemáticas, como es el caso de Candás. Hizo mención para empezar a Marino Busto, quien fuera cronista oficial del concejo, recordando su libro "Historia de Carreño" en el que se refería a "las conmemoraciones fervorosas y multitudinarias de los días de la Pasión, con la Salve Marinera y el Encuentro".

También tuvo otro guiño Rodríguez para María Teresa Álvarez, al recordar sus intervenciones en Televisión Española, a finales de los setenta, cuando situaba a Luarca, Villaviciosa y Candás como los enclaves de referencia para hacer la crónica de Semana Santa, antes de la "recuperación de las procesiones a mediados de los ochenta".

En un acto, en el que fue presentado por la propia Álvarez, y que contó con la intervención musical del Coro de la Bodega, el pregonero se refirió a la "incorporación de nuevas expresiones, que a veces no son sino actualización de formas tradicionales de religiosidad", aplicadas a la Semana Santa de Candás. Y ahí mencionó la creación de nuevas cofradías, como la de Nuestra Señora de los Dolores, o la recuperación de otras antiguas, como la de Nuestra Señora del Rosario. "Se destaca así el papel de una expresión de fe, como es la Semana Santa, que aglutina un conjunto de manifestaciones que, al tiempo que la enriquecen, contribuyen a su difusión".

Jesús Rodríguez incidió en el "fervor" y la multitud de las procesiones durante el último siglo, y también en su evolución. "El ajuste del itinerario del centro de la villa favorece el recogimiento en las celebraciones. Y la prolongación en el desfile de la noche del sábado Santo hasta la sede actual de la Cofradía de Pescadores lleva el rezo del Rosario hasta el centro mismo del puerto", destacó.

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También repasó la historia de la Semana Santa en Carreño, aludió al asociacionismo marinero y a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y se refirió l a la Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección "como una explosión de emotividad y belleza". n ○○