Jesús Rodríguez apela al "fervor" de la Semana Santa en Candás durante un sentido pregón
"El ajuste del itinerario del centro de la villa favorece el recogimiento en las celebraciones", destaca el catedrático en la iglesia de San Félix
pablo antuña
"Al alegre son despierta / cielo y tierra, Virgen Santa, / pues nuestro sol se levanta / de la noche y de la muerte". Con la primera estrofa de la antigua y popular canción que "en la tarde noche del Sábado Santo sigue a La Salve y precede a los kiries", Jesús Jerónimo Rodríguez cerró su pregón de la Semana Santa de Candás, celebrado en una abarrotada iglesia parroquial de San Félix.
El catedrático candasín de Geografía e Historia en Enseñanza Media, ya jubilado, y que ejerció en Madrid durante gran parte de su trayectoria, ofreció un pregón emotivo, en el que hizo mención al papel que juegan las tradicionales celebraciones de Semana Santa en Asturias, en lugares con arraigo, donde ya son emblemáticas, como es el caso de Candás. Hizo mención para empezar a Marino Busto, quien fuera cronista oficial del concejo, recordando su libro "Historia de Carreño" en el que se refería a "las conmemoraciones fervorosas y multitudinarias de los días de la Pasión, con la Salve Marinera y el Encuentro".
También tuvo otro guiño Rodríguez para María Teresa Álvarez, al recordar sus intervenciones en Televisión Española, a finales de los setenta, cuando situaba a Luarca, Villaviciosa y Candás como los enclaves de referencia para hacer la crónica de Semana Santa, antes de la "recuperación de las procesiones a mediados de los ochenta".
En un acto, en el que fue presentado por la propia Álvarez, y que contó con la intervención musical del Coro de la Bodega, el pregonero se refirió a la "incorporación de nuevas expresiones, que a veces no son sino actualización de formas tradicionales de religiosidad", aplicadas a la Semana Santa de Candás. Y ahí mencionó la creación de nuevas cofradías, como la de Nuestra Señora de los Dolores, o la recuperación de otras antiguas, como la de Nuestra Señora del Rosario. "Se destaca así el papel de una expresión de fe, como es la Semana Santa, que aglutina un conjunto de manifestaciones que, al tiempo que la enriquecen, contribuyen a su difusión".
Jesús Rodríguez incidió en el "fervor" y la multitud de las procesiones durante el último siglo, y también en su evolución. "El ajuste del itinerario del centro de la villa favorece el recogimiento en las celebraciones. Y la prolongación en el desfile de la noche del sábado Santo hasta la sede actual de la Cofradía de Pescadores lleva el rezo del Rosario hasta el centro mismo del puerto", destacó.
También repasó la historia de la Semana Santa en Carreño, aludió al asociacionismo marinero y a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y se refirió l a la Procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección "como una explosión de emotividad y belleza". n ○○
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años