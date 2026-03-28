Noreña celebra San Marcos con la Orden del Sabadiego al alza: las fechas y el programa de fiestas

Noreña ya tiene listo el programa de las fiestas de San Marcos, uno de los eventos más representativos del concejo, que volverá a poner en valor la tradición chacinera local y el papel de la Orden del Sabadiego, que este año celebrará su 32.º capítulo. Será el día 26 de abril, con la incorporación de nuevos caballeros que dan fe del músculo de la cofradía.

Alfonso Jaquete, presidente de la Orden, valora muy positivamente la llegada de cuatro nuevos caballeros y una dama de número. Se trata de Fernando Suárez, Víctor García de la Cruz, Clara Van den Dorpe, Iván Fernández y José Luis Vázquez. "Vamos creciendo, con una labor muy importante de difusión en los últimos años, gracias a nuestros embajadores en Madrid y Málaga", indicó en la presentación de la fiesta. Jaquete señaló también que se nombrarán nuevos cofrades de mérito, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días, ya que "hay gente de fuera que aún no sabe si podrá venir". Además, está prevista la participación de unas treinta cofradías invitadas, dos de ellas procedentes de Portugal.

La fiesta comenzará ya el viernes 24, con la tradicional ofrenda floral durante la mañana a la estatua de Pedro Alonso a cargo de los usuarios de Adepas. El sábado 25, a mediodía, tendrá lugar la lectura del pregón por parte de Elvira Fernández, alcaldesa de Candelario (Salamanca), municipio con el que Noreña mantiene una estrecha relación a través de la gastronomía.

La jornada central será la del domingo con una misa solemne en honor a San Marcos, en la iglesia parroquial, cantada por el Orfeón Condal. A continuación, se celebrará el desfile de las cofradías hasta el quiosco de la música, donde tendrá lugar el gran capítulo con la investidura de los nuevos caballeros y damas de número y de mérito. Además, durante las fiestas se entregarán los premios del concurso de redacción dirigido a los escolares del concejo, que recibirán material escolar y un reloj como premios.

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La alcaldesa, Amparo Antuña, destacó durante la presentación que "hablar de San Marcos es hablar de Noreña, de su industria chacinera y de la historia de las familias que lograron salir adelante gracias a este sector". La regidora subrayó, además, "el papel que esta actividad tuvo en el empoderamiento de la mujer" y animó a todos a acercarse al municipio "para disfrutar de la fiesta, de los productos locales y del ambiente festivo y nuestra forma de divertirnos".