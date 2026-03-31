IU de Noreña se refuerza con Mocedá, su nueva organización juvenil con Adolfo Teva y Marta Silva al frente
Matías Hevia, coordinador local de IU, valora la creación del grupo como "un paso importante para el futuro de la organización"
Noreña cuenta con una nueva organización juvenil vinculada a Izquierda Unida (IU). La formación ha anunciado este fin de semana la constitución de IU Mocedá Noreña, un colectivo que nace con el objetivo de impulsar la participación de la juventud en la vida pública del concejo.
La creación de la agrupación juvenil supone, según la organización, "la primera iniciativa de este tipo impulsada por un partido político en la villa en muchos años, en un contexto en el que la participación juvenil en el ámbito municipal había sido limitada en las últimas etapas".
Al frente de la nueva estructura estarán Adolfo Teva y Marta Silva, que asumen la responsabilidad de coordinar el proyecto. Teva señaló durante el acto de constitución que la intención es que los jóvenes "se impliquen, decidan y formen parte activa del presente del municipio”. Por su parte, Silva destacó la necesidad de “más participación y nuevas ideas desde la juventud para mejorar la situación actual de Noreña".
Paso de futuro
El coordinador autonómico de la organización y concejal en el municipio, Matías Hevia, valora de forma positiva la creación de la nueva agrupación juvenil y señaló que supone “un paso importante para el futuro de la organización en Noreña”. También apunta que el objetivo pasa por seguir creciendo y reforzar el proyecto político en el ámbito local.
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