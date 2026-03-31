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En marcha las obras del Museo Etnográfico de Quirós, con 208.120 euros de presupuesto y cuatro meses de plazo

Las obras consisten en una rehabilitación térmica de las cubiertas y mejoras en la iluminación

El Museo Etnográfico de Quirós.

El Museo Etnográfico de Quirós.

Roberto F. Osorio

Roberto F. Osorio

Las obras de mejora de la eficiencia energética en el Museo Etnográfico de Quirós han dado comienzo, con un presupuesto de 208.120 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Están financiadas íntegramente por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con fondos de Next Generatión de la Unión Europea.

La actuación consiste en la rehabilitación térmica de las cubiertas del edificio industrial, recepción, escuela y edificio administrativo. Se queda fuera el tejado del edificio etnográfico, pues su cubierta es de teja árabe, para recrear una vivienda típica del concejo, y no se quiere alterar la estética ni la integridad estructural. También se va a mejorar la eficiencia de la iluminación en el edificio de recepción por su intensidad de uso y en zonas puntuales del resto del complejo con horario nocturno completo.

El actual Museo Etnográfico de Quirós fue inaugurado en octubre de 2010 por el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, junto con el alcalde Agustin Farpón. El equipamiento costo 3,5 millones de euros procedentes de Fondos Mineros. Esta integrado en la Red de Museos Etnográficos de Asturias.

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Se trata de un centro polivalente que desarrolla una gran labor de recogida, recopilación y difusión de la cultura, etnografía e historia industrial y minera del concejo. También acoge talleres, charlas, presentaciones y exposiciones temporales, cuenta con biblioteca y fototeca, además de funcionar como punto de información turística.

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