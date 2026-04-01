Merche Garcia, "Mujer del año" en Carreño y líder vecinal de Perlora: "Deberían conservarse todos los edificios de la ciudad de vacaciones"

Mercedes (Merche) García (Perlora, 1950), que durante más de tres décadas fue profesora en Candás, es desde 2019 la líder vecinal de Perlora, parroquia donde lleva toda su vida. Este mes ha sido galardonada con el título de "Mujer del año" de Carreño, un reconocimiento que está "disfrutando mucho", asegura. En esta entrevista analiza la situación actual de Perlora, sus necesidades y el proyecto para recuperar la ciudad vacacional.

-¿Qué supuso para usted el reconocimiento como "Mujer del año" de Carreño?

-Una gran ilusión. Estoy muy contenta. Tuve la suerte de nacer y vivir en Perlora, dos generaciones atrás por lo menos de mis antepasados son de aquí. He visto la evolución a lo largo de los años. Y también he aportado mi grano de arena desde diferentes niveles. Recuerdo cuando, estando de profesora, lanzamos el libro "Las parroquias del Concejo de Carreño”, un proyecto del cual me siento muy orgullosa. Y ahora llevo siete años al frente de la asociación vecinal, que asumí en un momento en que no había otro candidato y para que no desapareciese.

-Llegó a ser incluso concejala en el Ayuntamiento de Carreño.

-Solo duró una legislatura mi representación, dentro del proyecto Carreño Unido, pero fue interesante. Fui novata total, sin experiencia, pero lo sumé a otras vivencias que he tenido durante mi vida en el concejo.

-Como líder vecinal de Perlora lleva desde 2019. ¿Qué demandas tienen?

-Ahora mismo necesitamos, lo primero, que se resuelva el Plan General Urbano, que es el que marcará el futuro de la parroquia. Eso, a grandes trazos. Pero también hay cosas más sencillas, como que la televisión se vea bien o que mejore la cobertura del móvil. Es algo preocupante e inentendible que a estas alturas haya gente en sus casas que no pueda contestar al teléfono y que la solución pase por salir veinte metros del domicilio para que llegue la cobertura.

-¿Y que más les urge?

-Pues lo que todas las parroquias: limpieza y mejoras de caminos. El pan nuestro de cada día.

-Se tuvieron que movilizar contra la instalación de un parque de baterías.

-Nos lo querían colocar aquí. Es una guerra que pasa en muchos sitios a día de hoy. De momento, la asociación alegó y está parado. Veremos cómo evoluciona. Pero cada vez que lees información te pones a temblar, porque ves que en otros concejos parece que la cosa se había calmado y vuelven otra vez a tener que pelear para que no les instalen parques de baterías. Es un problema importante ahora mismo.

-¿Cómo ven el plan de recuperación que planea el Principado para la ciudad de vacaciones?

-Por supuesto que queremos que se recupere. Pero entendemos que no va a ser de la manera que queríamos. Apostábamos por una gestión que fuera solo pública, pero somos pesimistas y creemos que habrá una parte privada. Y existe también otro problema importante, que es lo que alegamos junto a otras asociaciones, sobre el Plan Especial de Reforma Interior. Lo que pedimos es conservar la ciudad residencial en su totalidad, que no se derribasen edificios. El plan facilita que solo quede uno de cada uno de la veintena de modelos edificatorios que existen. Tenemos informes de arquitectos que dicen que todos esos edificios son fácilmente recuperables y con muy escasa inversión. Porque algunos son de pequeño tamaño, y aunque los hay que tienen el techo hundido, es posible rehabilitarlos. Y no es lo mismo que haya que tirar dos o cuatro, porque estén muy dañados, que la gran mayoría.

-¿Qué más reclaman en este proyecto?

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-Le exigimos al Principado que la entrada a las playas y a toda la costa tiene que ser libre. Y es importante, porque no es lo mismo limitarlo a los arenales que a todo. Tuvimos una reunión, en la que participó Gimena Llamedo, vicepresidenta del gobierno asturiano, y esperamos que lo tenga en cuenta.