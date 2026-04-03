El Vía Crucis del amanecer llenó Candás de devoción en el inicio de un Viernes Santo con dos procesiones

La localidad de Candás vive ya los momentos más intensos y esperados de su Semana Santa durante unos días en los que la devoción religiosa se entrelaza de manera inseparable con la profunda identidad marinera de la villa. Uno de los actos más entrañables se celebró a las siete de la madrugada de este viernes y consistió en el tradicional Vía Crucis del amanecer, seguido con recogimiento y emoción por un buen número de fieles. Se leyeron una serie de meditaciones dirigidas a las Virgen durante el acompañamiento al Calvario.

La salida de las solemne Procesión del Santo Entierro estaba programada para las seis de esta misma tarde, con la participación de la Banda de Música de Candás. La jornada de luto y recogimiento se completa de noche con la sobrecogedora Procesión de Nuestra Señora de la Soledad a las nueve y media, cuyo broche de oro lo pondrá la coral "Aires de Candás" con una actuación especial en el interior del templo parroquial a partir de las diez de la noche.

Sábado Santo

De cara a la jornada del Sábado Santo, el programa de actos reserva uno de los instantes más singulares y representativos para la comunidad local. A las ocho y media de la tarde dará comienzo la Procesión de la Virgen del Rosario, un desfile que volverá a contar con los acordes de la banda de música municipal y donde resonará con fuerza el tradicional canto de la Salve Marinera. Este itinerario culminará con el significativo traslado de la imagen titular hasta la sede de la Cofradía de Pescadores, un gesto que reafirma el estrecho vínculo histórico del concejo con el mar y sus gentes. Ya rozando la medianoche, a las once y media, los fieles están llamados a congregarse de nuevo en la iglesia para celebrar la Vigilia Pascual y la Santa Misa, anticipando así el paso a la jornada dominical.

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Domingo de Resurrección

El punto y final a la Semana Santa candasina de este 2026 llegará el Domingo de Pascua de Resurrección con una mañana marcada por el júbilo. A las once y media, las calles de la villa serán el escenario de la esperada Procesión del Encuentro, un acto luminoso que también estará arropado por la Banda de Música de Candás y por el fervoroso canto popular de la Salve Marinera, consolidando esa banda sonora tan característica de la celebración local. Inmediatamente después del encuentro entre las imágenes, el templo acogerá la solemne Misa Pascual, que en esta ocasión será cantada por las voces del reconocido "Coro de la Bodega", cerrando de manera brillante unos días de intensa actividad cultural, patrimonial y religiosa en el municipio.