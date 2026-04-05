La Procesión del Encuentro cierra con multitud de fieles la Semana Santa de Candás: “Nunca se puede faltar”

Un silencio largo y respetuoso, durante la espera, precedió a una profunda ovación, y alguna que otra lágrima de emoción, cuando se produjo el célebre acercamiento de la Virgen del Rosario y su Hijo Resucitado. En la plaza del Paseín de Candás, abarrotado de fieles, a mediodía de este domingo se llegó al momento álgido y de mayor sentimiento de la Semana Santa de la villa marinera. Fue con la tradicional Procesión del Encuentro, y el instante en el que se desveló la imagen del rostro de la Virgen del Rosario, que había estado cubierto con un manto negro las últimas horas.

El velo a la patrona de los marineros fue retirado triunfante y a la primera. Una señal, según marca la tradición, de que será un año de éxito en la pesca y de buen presagio para el pueblo candasín. Un momento especial, que llegó, tras las tres reverencias de la patrona ante el Santísimo Sacramento.

Rompió entonces en aplausos la plaza y sonaron los acordes del himno de España, hasta situarse los dos pasos frente a frente, para repetirse, como en la velada del Sábado Santo, el canto unánime de todo Candás, con la “Salve Marinera”.

La Procesión del Encuentro es una tradición centenaria, que se remonta al año 1899. Y en la misma, como su propio nombre indica, se encuentran en un punto de Candás dos procesiones, que parte a la misma hora. De un lado está la del Santísimo Sacramento, encabezada por las autoridades religiosas y políticas, que sale desde la iglesia de San Félix, y que es la última en llegar a la confluencia de las calles Doctor Braulio Busto y Santolaya. Y por el otro está la Virgen del Rosario, que llegó desde la Cofradía de Pescadores, donde fue velada durante toda la madrugada anterior por fieles y vecinos, que se turnaron para hacerle compañía.

"Una tradición de padres a hijos"

En una mañana con buena temperatura, pero que apareció con el cielo tapado, las nubes fueron abriendo el paso al sol para la despedida de la Semana Santa en Candas. “Es muy emocionante, soy de aquí, nací junto al muelle, y es algo que siempre que lo ves te emociona”, comentó Elena Menéndez, a escasos metros de la Virgen del Rosario. “Nunca se puede faltar”, prosiguió, antes de añadir, que este año por problemas de voz no pudo disfrutar tanto del canto de la “Salve Marinera”, como habitualmente.

La Procesión del Encuentro de Candás, en imágenes / P. A.

“Es una tradición que se pasa de padres a hijos, que llevamos en la sangre, y que tiene que seguir así y no perderse”, apuntó a su lado Carmen Rodríguez. “Es que esto es lo nuestro, algo muy emotivo”, añadió esta vecina, que vive con fervor y devoción la Semana Santa en la capital de Carreño.

Entre el público, junto a su pareja el exfutbolista Miguel Torres, tampoco se quiso perder la procesión la popular actriz candasina Paula Echevarría. Estuvo acompañada de otros familiares y conocidos de la villa marinera. No se perdió detalle de la celebración religiosa. Grabó con su móvil la llegada de la Virgen a la plaza del Paseín, entonó la Salve Marinera, y saludó a los vecinos que se le acercaron. Incluso se fotografió con los que se lo pidieron.

“Es un día muy emocionante. Muy del pueblo, muy de tradición”, destacó la actriz, a LA NUEVA ESPAÑA, al término de la procesión. “Es un día muy importante para toda la gente que somos de aquí”, enfatizó.

La actriz, que estuvo recientemente de escapada familiar a París, para visitar el paraíso de Disney, junto a Miguel Torres, y sus hijos Daniela y Miguel, no quiso perderse la oportunidad de estar en su tierra, en Candás, en un momento mágico y emotivo para ella, su familia y vecinos. “Vengo prácticamente todos los años. Si puedo, aquí estoy, disfrutando de la familia, del pueblo y de la procesión”, apuntó Paula Echevarría.

Tras la Procesión del Encuentro, y de regreso a la iglesia de San Félix, se celebró la misa solemne, cantada por las voces del reconocido "Coro de la Bodega”, cerrando una semana de mucho sentimiento y pasión en Candás.