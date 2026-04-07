José Andrés Vega Vitienes recibirá la Medalla de oro de Cabranes y Laureano Corrales Pérez el "Grano de oro" 2026
Ambos son funcionarios del Ayuntamiento que se jubilan este año
José Andrés Vega Vitienes recibirá la Medalla de oro de Cabranes este domingo, 12 de abril. Y Laureano Corrales Pérez el "Grano de oro" 2026 en el marco de los actos institucionales del Festival del arroz con leche, el próximo 10 de mayo, en su edición número 47. Ambos son funcionarios del Ayuntamiento, que se jubilan este año, y el Pleno municipal ha dado luz verde a los dos reconocimientos.
Laureano Corrales Pérez es empleado del Ayuntamiento de Cabranes y presidente de la Cofradía del Arroz con Leche. "Desde el año 1980, esto es, durante más de cuatro décadas de servicio ininterrumpido, ha asumido la organización, coordinación e impulsión del Festival del Arroz con Leche de Cabranes, certamen que bajo su dirección ha alcanzado un reconocimiento consolidado más allá de los límites del concejo, proyectándose como referente de la gastronomía y la cultura popular asturiana", se destaca sobre su figura.
En lo que respecta a José Andrés Vega Vitienes, se subraya que "ha ejercido su función pública no como un empleo, sino como una responsabilidad moral". "Ha atendido al pueblo a cualquier hora, en cualquier condición climatológica y ante cualquier imprevisto, demostrando que el verdadero servicio público no es el que se presta detrás de una mesa, sino el que se da con las manos, los pies en el barro y el corazón en el concejo", añade la propuesta presentada para su reconocimiento.
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