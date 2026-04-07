Muros de Nalón abre boca para las XXXVIII Jornadas Gastronómicas del Pixín, que se celebrarán los días 17, 18 y 19 de abril

Presentación de las XXXVIII Jornadas Gastronómicas del Pixín en Muros de Nalón. Se celebrarán los días 17, 18 y 19 de abril en siete restaurantes del municipio, explicó el alcalde, Celestino Novo. El regidor los mencionó uno por uno: Casa Zoilo, El Monterrey, Gran Hotel Brillante, Hotel Playa de Aguilar, Tasca Marinera El Puerto, La Balanza y El Puerto Chico. En este último tuvo lugar el acto para dar a conocer el programa, con asistencia de varias autoridades, entre ellas Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible o Marcos da Rocha, director general de Planificación Agraria. Acudieron los alcaldes de Soto del Barco, Cudillero y Salas, José Manuel Lozano, Carlos Valle y Sergio Hidalgo, respectivamente.

El regidor de Muros de Nalón agradeció la presencia de los asistentes y señaló que su colaboración es "fundamental" para que las Jornadas del Pixín se sigan celebrando año a año. "Espero que os quedéis con la boca abierta y que ese pixín, que siempre está tan bueno, siga estando 'pistonudo'", declaró Novo.

Asistentes al acto de presentación de las Jornadas Gastronómicas del Pixín en San Esteban. / Christian García

Por su parte, el presidente de la Junta General, declaró que las Jornadas son ya "un festival adulto" que forma parte "de la riquísima gastronomía de Asturias". En su intervención, Cofiño invitó a "disfrutar en compañía" de un fin de semana en el que el concejo se convertirá en un atractivo gastronómico en el Principado.

"Hablar del pixín es reconocer el trabajo y la experiencia de quienes viven del mar", declaró el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, quien reivindicó la pesca de esta especie como "una actividad profundamente ligada a nuestros puertos" que se basa en "valores como el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto por el entorno". Además, da Rocha subrayó que el pixín cuenta "con los más altos estándares de calidad, frescura y trazabilidad" y que representa "un papel clave en el impulso económico de nuestras localidades costeras".

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También Asunción Artime, Miguel Rodríguez y María Luisa Sánchez, gerentes de las áreas sanitarias Noroccidente, Centro-Sur Occidente, y Oriente, respectivamente, además de hosteleros y miembros de la Corporación local.