Carta del alcalde de Pravia al ministro Óscar Puente por la obra del paso a nivel de La Fontana: "Hay una gran preocupación por el injustificable retraso"

El alcalde de Pravia, David Álvarez, acaba de remitir al ministro de Transportes, Óscar Puente, una carta en la que le plantea su "enorme preocupación" ante la falta de respuestas y "el injustificable retraso" en el inicio de las obras para la supresión del paso a nivel ferroviario que se encuentra en la zona de La Fontana, en territorio praviano y que forma parte del trazado de la línea San Esteban–Oviedo.

El regidor le recuerda a Puente que en abril de 2024, hace ahora dos años, se procedió a la firma del contrato tras la adjudicación de la obra a la UTE “Paso a nivel Pravia” con un valor estimado del contrato de 1.359.158,22 euros. Sin embargo, desde entonces no ha habido avances en la iniciativa.

"A lo largo de estos dos años he mantenido contacto con ADIF con la intención de conocer el estado real de esta importante actuación para nuestro municipio, que permitirá garantizar la seguridad en el paso a nivel, mejorar los accesos a nuestra villa y favorecer el desarrollo del necesario suelo industrial previsto en nuestro Plan General. Siendo conocedor de su cercanía y sensibilidad hacia el ámbito del municipalismo, me permito escribirle de manera directa con el fin de conseguir reactivar este expediente y poder desarrollar así esta importante infraestructura", ha escrito el Alcalde en su carta al ministro.

El regidor destaca asimismo que "siendo plenamente consciente del trastorno que muchas veces nos causan los plazos y trámites burocráticos de la Administración, entiendo que esta situación se puede calificar cuanto menos de anómala, ya que como le manifestaba al principio de esta carta han pasado dos largos años desde la adjudicación y todavía no se han iniciado los trabajos".

La obra para la supresión del paso a nivel lleva aparejada la construcción de una rotonda que debe dar acceso a los núcleos de la zona que con el desarrollo del proyecto quedarían incomunicados.

Noticias relacionadas

"Para dar acceso a todas las fincas que hay detrás, al quitar ese paso a nivel, el proyecto contempla la construcción de una rotonda en el acceso a la villa, donde está más o menos el parque de bomberos, en la As-16. Ahora mismo hay un cruce bastante peligroso, y entonces lo que se prevé es una rotonda en esa zona", destacó el regidor en declaraciones a este periódico.