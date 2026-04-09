El "Grand Prix" se graba en Pravia, con cientos de vecinos en el centro de la villa: "El pueblo está muy ilusionado"

En Pravia ya están listos para participar en el programa de televisión "Grand Prix", que se emitirá este verano en Radio Televisión Española (RTVE). Los vecinos del concejo participaron esta semana en la grabación de los vídeos de presentación de los pueblos que participan en este entrañable juego que enfrenta a localidades de todo el país con divertidos juegos y actividades.

Ambiente en la plaza Marquesa de Casa Valdés para la grabación del vídeo de presentación de Pravia al "Grand Prix". / A. P.

"El pueblo está muy ilusionado, la gente está con ganas de apuntarse para concursar o ir de público", celebra el alcalde, David Álvarez. Han sido dos jornadas de grabación. El pasado lunes, la productora estuvo haciendo entrevistas a los vecinos para conocer las singularidades del concejo. "La idea es hablar sobre Pravia para el vídeo de presentación", detalla.

El martes la grabación consistió en un vídeo con el anuncio de la participación de Pravia en el "Grand Prix". Para ello, engalanaron el Ayuntamiento con los colores característicos de los equipos que participan en el programa, el azul y el amarillo. Banderolas y globos colgaban de la fachada, así como se lucieron en distintos puntos de la plaza Marquesa de Casa Valdés.

Saludo desde el balcón

"Salí al balcón y les dije: 'Pravianos y pravianas nos vamos al 'Grand Prix' y entonces empezó la música y salieron los globos al aire", recuerda el regidor, quien hace hincapié en la labor de la Banda de Música de Pravia, que adaptó la melodía del programa televisivo a los instrumentos que la componen, ya que además de los clásicos la formación cuenta con un grupo de gaitas. "Tino es un fenómeno", dijo en referencia al director, Tino Cuesta Suárez.

Uno de los vehículos oficiales de la producción del "Grand Prix" en Pravia. / A. P.

Hubo mucha gente. El llamado del Ayuntamiento a los vecinos para participar en la grabación del vídeo de presentación para el concurso congregó a una multitud feliz con la idea de verse en televisión el próximo verano. "El ambiente era espectacular", añade Álvarez.

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Próximamente, comenzarán las grabaciones, aunque el regidor advierte que se hará con la máxima discreción pues así se lo han pedido desde la organización del programa. Una cita en la gran pantalla con la que Pravia busca "una buena promoción" nacional.