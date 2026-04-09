José Andrés Vega, Medalla de oro de Cabranes: “Soy un defensor a ultranza de lo público, siempre intenté estar al servicio del pueblo"

José Andrés Vega Vitienes recibirá este domingo 12 de abril la Medalla de oro del concejo de Cabranes. Un reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas como empleado municipal, de la que se jubiló hace menos de un mes. En la memoria de méritos se destaca, entre otras cosas, que «ha ejercido su función pública no como un empleo, sino como una responsabilidad moral». Comenzó como funcionario encargado del área de aguas, pero con el paso de los años, su campo de acción se amplió progresivamente a tareas de apoyo a obras municipales y «convirtiéndose en un referente polivalente para cualquier necesidad que surgiera en el territorio», señala el expediente para la concesión de ladistinción. Echa la vista atrás a petición de LA NUEVA ESPAÑA y relata sus primeros años en el Consistorio. así como la evolución del municipio.

¿Cómo se siente al recibir la Medalla de oro de Cabranes?

Fue una sorpresa, no contaba con ello, no me creo merecedor. Sencillamente me dediqué a esto en cuerpo y alma. Digamos que se ha reconocido el valor que pueda tener la disponibilidad que tuve con el Ayuntamiento y los vecinos. El resto intenté cumplir lo mejor posible. Me enganché a lo que tenía alrededor. Tuve unos alcaldes excepcionales, de los que guardo buenos recuerdos.

¿Cómo era aquel Ayuntamiento de Cabranes en el que entró?

Pues en 1983, cuando empecé, éramos tres funcionarios. El secretario municipal, José Benito Mon, ya fallecido, fue mi maestro. Estaba de administrativo Enrique Corripio, ya jubilado. Y entré yo como operario municipal, de servicios múltiples, con una especialización en servicios de agua. Me gustaba la obra civil, se me daba bien. Pero hice muchas cosas.

¿Toca hacer de todo en un concejo pequeño?

Sí. Además tuve el papel de atención al público. Y toda la gestión que se hace externa, que lo acumulaba yo, tanto repartir papeles como bandos, o preparar el material cuando había elecciones. Todo ese tiempo de gestión, de obras o mantenimientos, me tocaban a mí.

Uno de los motivos que destacaron para su reconocimiento es que ha ejercido su tarea «como una responsabilidad moral».

Soy un defensor a ultranza de lo público. Moralmente siempre intenté estar al servicio del pueblo. Un funcionario público entiendo que tiene que estar a todos los problemas que surjan, intentar soluciones, poner la cara, y que el pueblo se sienta respaldado. Siempre estuve ahí.

¿Se puede recuperar ese espíritu ahora?

La mentalidad de ahora ha cambiado muchísimo. Ahora mismo la gente va de otra manera, cuesta que se cumpla con unos mínimos de responsabilidad en el trabajo, es algo que me gustaría reivindicar. No es la mentalidad de antes de estar al servicio del pueblo.

Echando la vista atrás, ¿cómo describe la evolución de Cabranes desde los años ochenta a la actualidad?

Es casi para escribir un libro sobre ello... El Cabranes de antes era de pueblo, del paisano, me gustaba ir a los pueblos, hablar con gente mayor, donde cada uno tenía vacas. Era una relación directa y sana, no tiene nada que ver con ahora, la gente se involucraba más en lo nuestro. Era apasionante cualquier proyecto o gestión.

¿Alguno que recuerde?

Me tocó empezar a asfaltar Torazo la primera vez que se hizo y ahora puede presumir de ser «Pueblo ejemplar» de Asturias. Eran tiempos en los todo lo que hacías el pueblo te lo agradecía y ayudaba. E incluso aportaban dinero para obras de agua. Ahora lo das todo hecho y te exigen mucho. Antes eran agradecidos con cualquier cosa. Cambió la mentalidad. En Cabranes esas generaciones desaparecieron, y de gente que haya heredado esa mentalidad pues queda poca. Cabranes se transformó, tenemos una cultura, está repoblado, hay gente más independiente, pero también otros de los que lucharon para que las tradiciones de antes se sigan conservando.

Le propusieron para el premio las asociaciones Parroquia Rural de Pandenes, la Asociación Cultural Amigos de Pandenes y la Asociación de Vecinos La Corbatera en representación también de otras. ¿Sabe mucho mejor cuando se acuerdan de uno los vecinos?

Sin lugar a dudas, porque parte del pueblo, creo que están casi todas, el que venga de ellas, me enorgullece. No puedo pedir más.

¿Qué tiene Cabranes de especial como lugar para vivir?

Ahora mismo se hizo muchísimo, hubo una gran transformación, es un municipio de media montaña, muy céntrico y con buenas comunicaciones. Hay internet de banda ancha. Cabranes es una forma de vida, para la gente que tenga un trabajo, un medio de vida, un lugar privilegiado con naturaleza para vivir tranquilos. n