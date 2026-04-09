Laureano Corrales, recibirá el “Grano de arroz de oro” de Cabranes: “El festival del Arroz con Leche sirvió para dar a conocer el concejo”

El reconocimiento del “Grano de arroz de oro”, que otorga el Ayuntamiento de Cabranes, recaerá este año en Laureano Corrales (Santa Eulalia de Cabranes, 1959). Lo recibirá en un acto que tendrá lugar el próximo 10 de mayo. Corrales, con un cuarto de siglo como funcionario del Ayuntamiento de Cabranes, donde se jubila, ha sido desde 1980 impulsor, organizador y coordinador del Festival del Arroz con Leche.

¿Qué siente con la concesión del reconocimiento?

Presta lógicamente que te den premios, pero yo en el festival trabajé porque me gustaba. No soy muy de estas cosas. Pero me hace ilusión.

Desde 1980 lleva trabajando en el festival. ¿Cómo fueron los comienzos?

Recuerdo que empezamos con 15 tarrines. Después llegamos a tener 120 y tuvimos que cortar, porque ya no entraban en la mesa. Crecimos mucho.

¿Y de qué salud goza ahora el certamen?

Ahora estamos entre 15 y 18 de establecimientos comerciales, y entre 65 y 80 de los que son particulares. Se encuentra en una muy buena situación.

¿Para Cabranes que supone el festival?

Lo primero era que antes, cuando lo nombraban decían: ¿Cabranes o Cabrales? Siempre había esa cosa que te decían: ¿Ah, es donde el queso? Y mira no, ahora ya se ha hecho un nombre. Viví 15 años en Turón, y un día al hablar de Cabranes, ya me dijeron que si era el sitio del arroz con leche. Quiero decir con esto que si el festival sirvió para dar visibilidad al concejo, pues ya se hizo mucho. Y para darnos a conocer por muchos sitios. Hasta el punto de que la última vez ganaron unos participantes que venían de Burgos.

¿Cómo ve el concejo y cómo ha evolucionado?

La diferencia es enorme en todos los pueblos. Ahora hay mucha gente de fuera que está dando mucha vida. Y todos los meses contamos con un mercado aquí que trae mucha afluencia. Pero todo esto es gracias a los que hicimos durante aquellos años. Y tengo un recuerdo especial que me gustaría resaltar. Para Joaquín Lloris, exalcalde y mi tío, que trabajó mucho para que Cabranes evolucionase. O para la gente con la que estuve en la comisión de fiestas.

¿Cómo es ser funcionario en un Ayuntamiento de un concejo pequeño?

Llevo aquí 25 años y soy un poco el chico para todo. Me queda poco, porque en agosto me jubilaré. Creo que el Ayuntamiento está muy bien ahora mismo. La escuela estuvo cerca de desaparecer, pero ahora hay cerca de 30 críos. Tenemos actividades y trabajo, y lo que me toca es estar aquí con la gente.

¿Por qué recomendar a alguien que venga a vivir a Cabranes?

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Yo siempre digo lo mismo. Hace unos años sacamos unas camisetas para la comisión de fiestas. Y estábamos pensando qué nos ponemos y yo, pues mira, “Cabranes, sencillamente”. Y nada más. Eso creo que lo resume.