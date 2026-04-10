Los coches botan en la "Y": el tramo de mega baches y socavones que lleva años sin arreglar para indignación de conductores asturianos

Incorporarse a la autopista "Y" desde Tabaza se ha convertido, de unos años para acá, en una especie de montaña rusa para los conductores. A los baches y socavones, todos ellos de enormes dimensiones y seguidos, se suman varias irregularidades en el asfalto que forman montículos sobre la calzada. El resultado: vehículos botando mañana, tarde y noche. Y más teniendo en cuenta que son cientos de coches y camiones los que circulan a diario por esta vía.

Se trata de la entrada a la A-8 en dirección a Avilés/La Coruña desde la rotonda de Tabaza. El camino natural de los carreñenses para llegar a la villa del Adelantado y de toda la industria de Tamón para incorporarse a la autopista. De hecho, el tráfico pesado por esta carretera es muy alto.

EN IMÁGENES: Los baches de acceso a la autopista A-8 sentido Avilés desde Tabaza /

Después de haber hecho el Ministerio varias intervenciones eternas en la "Y" para tapar baches (la última fue justo pasando el nudo de la autopista, también en dirección Avilés), este carril ha quedado sumido en el olvido para indignación de los conductores. Lleva años sin repararse y su estado va a peor. Lo único que hay son señales. Hasta cuatro amarillas de advertencia de peligro y de perfil irregular.

Roturas de lunas entre El Empalme y Candás

No es el único "vía crucis" vial para los carreñenses. El Principado reparó, entre noviembre de 2022 y abril de 2023, la carretera AS-118 (Luanco Veriña) a su paso por el concejo de Carreño con una inversión cercana al medio millón de euros. Pero el asfaltado se quedó corto y no llegó a cubrir toda la vía que discurre entre la glorieta de El Empalme y la entrada a Candás. La renovación del hormigón llegó hasta un kilómetro antes del túnel.

Baches en la AS-118, a la altura de Perlora / LNE

Y es ahora precisamente ese tramo el que sufre múltiples baches y que atormenta a los conductores con continuas roturas de lunas y focos y picadas en capós. La vía, principal nexo de unión entre Gozón, Carreño y Gijón, registra un constante tráfico durante todo el año, el cual se duplica, o triplica, en los meses de verano. Afluencia que va acompañada además de numerosos accidentes.