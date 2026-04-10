El plan para ampliar la Hostería de Torazo, en Cabranes, prevé 10 cabañas independientes de lujo, con jacuzzi y terraza, entre otras prestaciones

El empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja tiene planes para seguir creciendo en Asturias. En concreto con la Hostería de Torazo, en Cabranes, donde tiene en mente una ampliación que pasaría por añadir al complejo diez cabañas de lujo, independientes, que contarían con equipamientos como jacuzzi o terraza, entre otros servicios que las diferenciarían por confortabilidad y prestaciones. El proyecto fructicará si los resultados de ocupación del establecimiento, que ahora acompañan y son muy positivos, siguen aconsejando su expansión.

En este momento, Álvarez Aja está analizando la demanda para adoptar después las decisiones que corresponda. Si la iniciativa va hacia adelante, el desarrollo del proyecto, entre arquitectos, licencias y permisos de todo tipo que se requieran, llevaría no menos de tres años. Ese plazo situaría en un escenario de 2029 para el inicio de obras. Para terminarlas sería necesario un año y tres meses aproximadamente, calcula el empresario. De este modo, si la idea que maneja se lleva a término, la ampliación sería una realidad en el horizonte de 2030.

"Tenemos esa intención. Surge cuando llegas a un nivel turístico interesante, como nos está pasando en toda Asturias a Dios gracias", explica el empresario, nacido en México en 1964 y descendiente de asturianos (su padre era de Poo de Cabrales). En el país azteca tiene compañías de servicios tecnológicos para grandes clientes, y en 2008 decidió apostar por Asturias invirtiendo en el sector hotelero y hostelero. Al frente del Grupo Nature tiene hoy distintos establecimientos en el Principado, entre ellos el resort Puebloastur, en Cofiño (Arriondas), el primer hotel del norte de España calificado como "Gran Lujo 5 estrellas".

Cuando hay demanda hay que valorar crecer, indica. "Hay hoteles que no tienes para dónde crecer, como puede ser el Hotel Los Lagos en Cangas de Onís, que tiene una ocupación excelente, pero no tengo dónde crecer. En otros lugares como puede ser Torazo, como puede ser Pueblo Astur, a Dios gracias tengo la capacidad de tener mucho terreno. Y cuando las ventas llegan a determinados niveles, ya puedes pensar en crecer", explica.

En España, añade, "un tiempo corto" para poder hacerlo "son cuatro años". "En otro país puede ser un año, pero aquí en España, por la complejidad de todo, los tiempos son mucho más lentos", independientemente de que se cuente con el apoyo de los ayuntamientos y se respalden desde las instituciones iniciativas que se consideran ilusionantes para los territorios.

En el caso de la ampliación de la Hostería de Torazo, al finalizar este año podría decidirse sobre la ampliación, con las nuevas diez cabañas de lujo. Si la determinación final una vez valorados los datos de ocupación es la de seguir adelante con la idea, se acudiría a un arquitecto para la redacción del proyecto, que podría estar listo en menos de seis meses, estima Álvarez Aja. Tras su paso por el Colegio oficial de Arquitectos, el trámite en el Ayuntamiento podría consumir un año más. Si tuviese que ir a la Comisión de Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) serían varios meses más, con lo que para llegar al momento de tener la licencia de obra pueden pasar tres años "o tres años y medio a lo más", indica. "Esa es la realidad de lo que me ha tocado vivir en lo que son proyectos aquí", explica.

Después, con todos los permisos en la mano, la construcción en sí llevaría un año y tres o cuatro meses. "Las obras a mí me gustan rápidas. Cuanto más rápida, la obra es más rentable. Si se te alargan, son carísimas. Buscaríamos una constructora potente para poder realizarlo en un tiempo de año tres meses, año cuatro meses", indica el empresario.

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Las cabañas de lujo serían "muy del estilo Torazo", integradas en el entorno y planteadas desde el punto de vista del total respeto medioambiental, con altas prestaciones. "Serían suites, que significa que tienen una terraza, un jacuzzi, una sala con bar y la habitación con sus servicios...", explica. La iniciativa sería viable técnicamente, si bien queda la decisión final que determinarán los datos de ocupación de estos próximos meses y que por ahora son positivos.