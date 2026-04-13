José Andrés Vega Vitienes recibe la Medalla de oro de Cabranes

Cabranes hizo justicia ayer con un vecino y funcionario de larga y ejemplar carrera municipal. José Andrés Vega Vitienes recibió en una emotiva ceremonia celebrada en Torazu la Medalla de oro del concejo. Tal y como subrayó el alcalde, Gerardo Fabián (PSOE), se trata de un reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas como empleado del Ayuntamiento, del que se jubiló hace apenas un mes.

El acuerdo por el que la Corporación aprobó la concesión de la Medalla de oro resalta que Vitienes, como es conocido por muchos de sus vecinos, "ha ejercido su función pública no como un empleo, sino como una responsabilidad moral". El galardonado, que agradeció emocionado una distinción que "no me esperaba", inició su carrera de funcionario como encargado del área municipal de Aguas y fue ampliando su radio de acción hasta "convertirse en un referente polivalente para cualquier necesidad que surgiera en el territorio".

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Además de la Medalla de oro a Vega Vitienes, la Corporación ha distinguido con el "Grano de oro" a Laureano Corrales Pérez. Empleado del Ayuntamiento de Cabranes, es presidente de la Cofradía del Arroz con Leche desde hace cuatro décadas.