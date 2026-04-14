Luto en Carreño por Juan Ramón García, su histórico juez de paz

Juan Ramón García Álvarez, juez de paz del concejo de Carreño durante más de dos décadas y una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la justicia de proximidad en el municipio, ha fallecido a los 84 años.

Natural de Candás (1942), García Álvarez desarrolló una larga trayectoria vinculada tanto a la vida social como institucional del concejo. Tras su etapa profesional en el sector bancario, en el que ejerció durante años como director de una entidad en la villa, asumió el cargo de juez de paz, función que desempeñó durante más de veinte años hasta su jubilación, manteniendo siempre una estrecha relación con los vecinos.

Durante su dilatada labor al frente del Juzgado de Paz de Carreño, fue una figura clave en la mediación de conflictos cotidianos, la gestión del Registro Civil y la celebración de matrimonios civiles, entre otras tareas, que le valieron el reconocimiento tanto de los vecinos como de las instituciones. La más importante fue la concesión de la medalla de bronce al Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort, distinción otorgada por el Ministerio de Justicia en reconocimiento a su trayectoria.

"Es un verdadero honor recibir esta condecoración. Quiero dar las gracias a quienes participaron de una u otra forma y se acordaron de este humilde servidor público", agradeció el candasín visiblemente emocionado en aquella ocasión, en la que fue distinguido de manos del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.

"Sin grandes protagonismos has resuelto litigios cotidianos, muchos, y has hecho que la justicia llegue a donde más se necesita, garantizando que ningún conflicto, por pequeño que sea, carece de importancia. Has puesto un rostro humano a un sistema que a veces es distante y burocrático", reconoció Olmedo a Juan Ramón García en aquel acto.

En una entrevista concedida hace años a este periódico, el propio candasín resumía así su labor: "La primera es servir a los vecinos y buscar soluciones a los problemas de la vida diaria… Nosotros solo tenemos que mediar para intentar evitar problemas entre los vecinos". Una definición que refleja el carácter conciliador con el que ejerció su función durante décadas.

También recordaba entonces la evolución del cargo y la pérdida de competencias en el ámbito judicial. "Antes interveníamos en juicios de faltas, pero en 2015 nos quitaron esa función", señalaba, subrayando el cambio en el papel de los juzgados de paz en el sistema judicial.

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La noticia de su fallecimiento ha causado honda tristeza en Candás. "Es una pérdida muy grande para este pueblo. Estoy impactado porque no esperaba que ocurriese esto. Sabía que estaba delicado, pero no hasta este punto", indicó el alcalde de Carreño, Ángel García. "Era una persona muy querida, que hacía pueblo. Repetía su cargo de juez de paz por unanimidad porque sabía entender y querer a la gente. Y se hacía querer. Era una persona muy cercana, que amaba las tradiciones del pueblo. Lo vamos a echar mucho de menos", concluyó el regidor. El funeral se celebra este martes, a las seis de la tarde, en la iglesia de Candás.